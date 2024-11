Vidente revela se namoro de Neymar e Bruna Biancardi tem futuro

Será que o namoro de Neymar Jr e Bruna Biancardi vai dar casamento? A vidente Izadora Morais fez uma previsão para o casal

O jogador de futebol Neymar Jr engatou de vez o seu namoro com Bruna Biancardi após um período de idas e vindas. Porém, uma previsão para o futuro do romance deles causa preocupação sobre o que pode acontecer por aí. De acordo com a vidente Izadora Morais, os dois podem não ficar juntos para sempre.

A sensitiva contou que tirou as cartas para Neymar e Bruna Biancardi e contou que eles devem ter mais filho juntos e podem até celebrar o casamento. Porém, o romance não durará para sempre.

"As cartas mostram que Neymar está mudado de verdade, mais família e preocupado em se afastar de polêmicas. A história dele com a Bruna inclui mais um filho, eles vão se casar, mas depois haverá um rompimento. É uma história de idas e vindas. Mas será uma fase menos polêmica", disse ela.

Então, a vidente revelou que o atleta pode se envolver com uma ex. “Vejo que o destino do Neymar é com uma ex. Pode acontecer daqui alguns anos, mas vai acontecer. A Bruna pode querer insistir na relação, os dois podem se casar, mas não vai adiantar porque o destino deles não é ficar junto”, afirmou ela. Por fim, a sensitiva contou que Bruna deve se apaixonar por outro homem. “Também surgirá um novo amor para a Bruna, ela vai ser feliz no amor”, afirmou.

Foto de momento de carinho com Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar compartilhou um momento romântico com a namorada, a influencer Bruna Biancardi. Durante o período do casal na Arábia Saudita, eles foram juntos em um evento local e ele aproveitou para registrar o clima de romance entre eles.

Nas fotos, os dois posaram abraçados e prestes a trocar um beijo apaixonado. Vale lembrar que Bruna e Neymar estão juntos há alguns anos, incluindo breves pausas ao longo do relacionamento.

Inclusive, eles tiveram uma filha juntos, a pequena Mavie, de 1 ano. Recentemente, ela se mudou para a Arábia Saudita para ficar perto do namorado enquanto ele joga em um time local.