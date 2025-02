Zé Felipe reage a comentários negativos sobre sua família: 'Em nossas vidas'

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para rebater comentários negativos sobre sua família. Veja o que ele disse

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para rebater comentários negativos sobre sua família. Na publicação, o marido da influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou uma foto de sua tatuagem com a palavra “YHWH”, que significa um dos nomes de Deus no hebraico.

Na legenda, ele escreveu: “Tudo que falarem de negativo ou de ruim contra mim e minha família vai chegar em forma de benção em nossas vidas. Eu declaro isso em nome de Jesus, AMÉM.”

Crise recente

O desabafo acontece após Zé Felipe expor que viveu uma crise recente em seu relacionamento e foi dormir no sofá. "Essa ninguém sabe. A gente separou, ficamos uns seis dias largados, mas voltamos mais apaixonados e amando. Ficamos seis dias largados, véi, agora. Não foi, amor?", contou ele.

"Foi, dormindo no sofá e tudo mais. A gente ficava de boa o dia inteiro", completou Virginia. "É, mas resenha bem pouca e não olhava na cara um do outro também, não. Eu tava dormindo no sofá, mas voltamos mais fortes e unidos", garantiu o artista, que completou: "O que Deus une ninguém separa".

Após a repercussão, os internautas apontaram que a loira deveria tratar melhor o filho do cantor sertanejo Leonardo, já outros, opinaram que ela já teria deixado de amá-lo. As fotos da empresária, que tem três filhos com Zé, receberam diversos comentários de internautas que especularam sobre a atual situação do casamento dos dois.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde 2020 e são pais de três filhos: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de cinco meses.

