Gabriel Popó, jogador do XV de Jaú, morre após mal súbito

O jogador de futebol Gabriel Popó, do XV de Jaú, morreu na manhã deste domingo, 16, após sofrer um mal súbito no alojamento da equipe

Gabriel Popó, jogador do XV de Jaú, morreu aos 26 anos na manhã deste domingo, 16, após sofrer um mal súbito no alojamento da equipe horas antes da partida entre sua equipe e o União Suzano, pela oitava rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O jogo foi suspenso.

O atleta, que não estava relacionado para a partida, foi encontrado pelo seu companheiro de quarto na concentração, quando este acordou para tomar café da manhã. Popó chegou foi encaminhado para a Santa Casa de Jaú, mas não resistiu.

Nas redes sociais, o XV de Jaú lamentou a morte do jogador . "Luto - É com uma dor e tristeza imensurável que comunicamos o falecimento do atleta Gabriel Protásio, o Popó. O jogador foi atendido no alojamento e levado prontamente para a Santa Casa de Jaú. A causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável."

"Em respeito a esse momento de luto, e em comum acordo entre o XV de Jaú, União Suzano e a Federação Paulista de Futebol, a partida programada para hoje foi cancelada. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável. Atenciosamente, Esporte Clube XV de Novembro de Jaú", diz o comunicado.

Gabriel Popó chegou ao XV de Jaú no início desta temporada para a disputa da terceira divisão estadual. Antes, o jogador passou por clubes como Sampaio Corrêa, Souza e Linense.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por E.C. XV DE JAÚ - OFICIAL (@xvdejau_oficial)

