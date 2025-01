Colunista revela horário e local de chegada de Neymar ao Brasil

O jogador de futebol Neymar Jr chega ao Brasil nesta sexta-feira, 31, após rescindir com o AI-Hilal, clube de Arábia Saudita e retornar ao Santos

O jogador de futebol Neymar Jr, de 32, desembarca no Brasil nesta sexta-feira, 31, após rescindir o contrato com o time AI-Hilal, da Arábia Saudita e assinar com o Santos. O atleta, que está prestes a vestir a camisa do clube que o revelou há 12 anos, chegará de avião ao país. De acordo com a reportagem do portal LeoDias fontes próximas do futebolista revelaram o horário e local do pouso do craque.

De acordo com as informações divulgadas pelo portal, Neymar irá pousar no Aeroporto Catarina, localizado na Rodovia Castello Branco, altura da cidade de São Roque, no interior de São Paulo. O voo está previsto para pousar às 8h45 da manhã nesta sexta-feira, 31. O local foi escolhido para evitar tumultos no desembarque.

O jogador deverá ir à sede do clube no litoral paulista, onde assinará o contrato ao lado do presidente Marcelo Teixeira. O trajeto até Santos deverá ser feito de helicóptero. Um evento durante a tarde deverá ser realizado no estádio Vila Belmiro para a apresentação e anúncio do craque.

Quanto Neymar vai ganhar no Santos?

O colunista e comentarista esportivo Paulo Vinícius Coelho (PVC) revelou detalhes sobre os planos do clube para o retorno de Neymar. Segundo PVC, o plano do time é reproduzir o sucesso de marketing da primeira passagem do atleta.

"Como é que foi de 2010 a 2013? O Neymar tinha um salário de R$ 300 mil e ele batia R$ 3,3 milhões por mês. Como isso acontecia? Ele tinha 90% dos direitos de imagem para ele, e o Santos tinha 10% . Então, o Santos recuperava os R$ 300 mil no final dessa conta, porque ele tinha 10%. Ou seja, por dois anos e meio, o Neymar jogou no Santos de graça!", pontuou. Confira os novos planos do clube para o atleta!

