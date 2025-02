Nelson Motta faz rara aparição com a namorada, que é 30 anos mais jovem

Nelson Motta celebra os 2 anos de namoro com jornalista que conquistou pelas redes sociais: ‘A diferença de idade é grande, mas são os mesmos valores'

O jornalista, escritor e compositor Nelson Motta surpreendeu ao fazer uma declaração de amor para sua namorada, a jornalista Pati Pontalti. Os dois estão juntos há dois anos e se conheceram pelas redes sociais. Eles começaram a trocar mensagens e telefonemas até que se apaixonaram e estão juntos e felizes.

Nesta semana, eles comemoraram o relacionamento amoroso com troca de mensagens nas redes sociais. Inclusive, o jornalista destacou a diferença de idade entre eles. Nelson está com 80 anos e Pati tem 50 anos. Mas ele garantiu que isso não impediu que o sentimento de amor nascesse entre eles.

"Um momento especial que marca o inicio de um romance que comemora dois anos hoje. Mas tudo era improvável. Eu havia me separado em dezembro, depois de cinco anos, e logo comecei a segui-la no Instagram e trocar mensagens. Mas logo vi que era casada. Caso perdido, pensei, que pena, essa mulher é sensacional. Mas uma semana depois ela abriu seu vídeo com “bom dia, eu queria falar para vocês que ... eu me separei”. Foguetes explodiram no Leme. Meu coração bateu mais forte. E parti com tudo para cima dela, certo de que era a mulher certa para mim, especialmente naquele momento de ruínas e reconstrução e renascimento", disse ele.

E completou: "Para minha felicidade ela me acompanhava com admiração desde a faculdade de jornalismo. Começamos a trocar mensagens, afinal, como somos jornalistas e escrevemos bem, foi nascendo um sentimento de atração e admiração mútuos em linguagem romântica, divertida, sensual, sacana. emocionada, confessional. Falavamos de politica, moda, cinema, literatura, filhos, experiencias. Longos telefonemas, fotos e vídeos depois, estávamos apaixonados. Em um mês. Que valeu por um ano. Tudo no poder da palavra. O poder de expressar sentimentos. Ela, muito corajosa, eu nervosíssimo, veio me encontrar no Rio no dia 18 de fevereiro, aniversário de meu pai, que certamente se encantaria com a Pati".

Por fim, ele escreveu: "Qual o inicio dessa história, o primeiro beijo, a primeira transa, o primeiro “eu te amo”?, os historiadores discordam. De certo é que o amor brotou contra todas as dificuldades, ela em Porto Alegre e eu no Rio, mas floresceu a cada novo encontro, aqui, lá, na Bahia, São Paulo, Alagoas, em Portugal, na Itália, tudo foi só alegria e harmonia entre duas pessoas muito diferentes, A diferença de idade é grande, a de história pessoal tambem, mas são os mesmos valores éticos, estéticos e humanistas, a mesma cultura e formação de jornalistas, a vontade de amar e ser amado. Não tivemos que rodar pelos aplicativos de namoro, o amor nos poupou, a sorte nos juntou. Te amo e te agradeço, guria".

A versão dela

Pati Pontalti também fez uma declaração de amor para Nelson Motta e contou a sua versão de como foi o início da paixão deles. "Há dois anos, eu partia para um improvável encontro com um dos meus ídolos da juventude, um cara que eu admirava desde a faculdade de jornalismo. A gente trocava mensagens por aqui, pelo instagram, fazia alguns dias. Mensagens que começaram com gentilezas, elogios, dicas, viraram longos telefonemas e foram ficando mais intimas, sugerindo algo que nem nós mesmos sabíamos no que poderia dar. A gente arriscou. Eu tava nervosíssima, sem saber o que eu iria falar com alguém tão lendário, que viveu tantas coisas incríveis, que escreveu tantos livros incríveis, que me embalou com tantas músicas incríveis. Foi lindo. Eu, precisando lembrar como era ser amada. Ele, sempre disposto a amar – coisa que sabe como poucos", afirmou.

E completou: "Desde então, a gente percorreu recantos do Brasil e algumas lindas cidades do mundo, como Lisboa e Roma. Nossas pequenas luas de mel, como ele mesmo define este namoro à distância movido a saudades e contagens regressivas. Não tem como dizer o quanto ele é fascinante, inteligente, carinhoso, inspirador. Não tem como descrever nossas conversas, nossos carinhos, nossas trocas, nossas bobagens. Sim, nossas bobagens porque, entre muito que temos em comum, dividimos a leveza, algo que nos move, que nos faz ser quem somos. A gente nunca entrou nesta história com prazos, metas e nada que nos limitasse. Vivemos o agora, em uma frase que ele mesmo tatuou no corpo: cada dia é uma vida. E eu completo: principalmente para quem ama e se deixar amar. Te amo @nelsonmotta. Feliz dois anos de namoro e obrigada por me fazer feliz. Tu é o homem que dá nó no tempo como te falei desde a primeira vez que te vi".