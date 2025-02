Cauê Campos cai nas graças do público e ganha status de galã: 'É complicado ainda me entender'

Em entrevista à Revista CARAS, Cauê Campos fala sobre sucesso em Garota do Momento e comenta status de galã

Nada como se apaixonar por um vilão. E quando ele tem toda a malemolência e o charme de Cauê Campos (23) é quase impossível não se render. As atrizes Lilia Cabral (67) e Letícia Colin (35) que o digam! Em Garota do Momento, trama global das 6, as igualmente endiabradas Maristela e Zélia não resistiram aos encantos de Basílio, que caiu no gosto de todo o Brasil.

“É complicado ainda me entender como alguém com toda essa autoestima”, admite o ator, em entrevista exclusiva para CARAS. Seu primeiro papel nas novelas foi aos 10 anos de idade, na global Avenida Brasil, em 2012. Naquele mesmo ano, estreou como protagonista da série Detetives do Prédio Azul, fenômeno infantil do Gloob, onde permaneceu durante sete temporadas. Até hoje, ele ainda é lembrado pelas aventuras que vivia na infância, chocando os antigos baixinhos com as novas peripécias do seu papel mais adulto.

“Vendo que esse reconhecimento continua por tempos, só posso me sentir feliz e grato”, celebra. O que pode faltar de idade sobra em experiência para Cauê. Irmão do também ator e dublador Cadu Paschoal (28), ele destaca a influência que o irmão teve em sua carreira e não se assusta com a infância vivida em frente às câmeras.

Ao longo de praticamente 15 anos como ator, Cauê coleciona projetos no teatro, TV, cinema e streaming. Natural do município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, Cauê foi registrado pelas lentes de seu primeiro ensaio para CARAS justamente no lugar onde cresceu e ainda vive. Um retorno às origens de uma trajetória que ainda tem muitos capítulos e colheitas pela frente.

– Você trabalha no audiovisual desde a infância. Como sente que essas experiências impactaram o seu crescimento?

– Eu acabei ganhando uma formação ‘na prática’, e isso me fez querer estudar ainda mais para cada oportunidade que surgisse. Às vezes, brinco com alguns amigos, dizendo que envelheci alguns anos a mais do que tenho. E isso é muito bom!

– Quais os lados positivos e negativos de se envolver na arte tão cedo?

– Eu diria que acabamos amadurecendo muito mais rápido. Nosso senso de responsabilidade e os nossos valores vão se tornando outros cada vez mais cedo. Isso por si só já é algo que pode ser visto como positivo e negativo também.

– Você tem um público que te acompanha desde pequeno e te viu crescer em frente às câmeras. Hoje em dia, como é o contato com essas pessoas?

– Hoje chega a ser engraçado! A galera fala que me assistia quando era pequeno ou que “fiz a infância” deles, e essa galera já tem até mais barba que eu! Vendo que esse reconhecimento continua por tempos e que isso é marcante para as pessoas, me sinto feliz e grato. É a primeira como adulto, de fato. Estou há 15 anos fazendo isso, então estava naqueles papéis de adolescente, mas agora é de fato um adulto e vilão.

– O Basílio é um personagem muito complexo porque tem desvios de caráter, mas também sofre a dor do abandono da família e da falta de oportunidades na sociedade. Por que acha que ele caiu tanto no gosto do telespectador da novela?

– Acredito que ele planta uma semente da dúvida. Tenho visto muitos comentários de pessoas divididas entre odiá-lo e amá-lo. Acredito que algumas pessoas identificam que ele não é alguém ruim; no fundo, ele é alguém que busca seu lugar na sombra, mas de um jeito peculiar. Eu converso com a galera que escreve e que dirige a novela, digo que isso é um ódio que é bom. Fico feliz porque a galera está embarcando na história, está sentindo essa raiva dele.

– O Basílio tem o seu charme e está conquistando algumas mulheres da trama. Como é a sua relação com a autoestima ao se ver nesse espaço de desejo?

– Eu sou bem difícil nessa questão. É complicado ainda me entender como alguém com toda essa autoestima. Preciso realmente trabalhar isso! Mas existem muitas questões nisso. Basílio tem ajudado, eu diria, mas ainda é complicado para o Cauê.

– Estamos vivendo um momento único de protagonismo negro na TV. Como se sente fazendo parte desse movimento?

– É uma alegria que não tem tamanho. A novela toda tem ido bem. Estamos sendo reconhecidos internacionalmente pelas pautas que abordamos, isso é importante demais. Estar nesse elenco, com pessoas tão importantes, é muito gratificante.

– O que o público pode absorver de mais importante das discussões e debates que a novela propõe?

– A novela propõe uma esperança que poderia ter acontecido no passado, mas infelizmente sabemos que a discriminação até os dias de hoje perdura. Eu acredito que o público possa colocar algumas ações em prática e seguir com um futuro melhor para as próximas gerações.

– Qual a importância da fé na sua vida?

– A fé é tudo que eu tenho. Sou praticante de uma religião de matriz africana. Não escondo nem esconderia jamais tudo que sinto pelo meu Orixá. Meu pai, Oxóssi, é tudo que tenho e tudo que me faz caminhar. Tenho dito que cada passo meu nessa vida pessoal e profissional é sempre graças a Ele.

– Como é o Cauê longe das câmeras?O que mais gosta de fazer no seu tempo livre? Como é um dia perfeito longe dos estúdios?

– Longe das câmeras eu sou bem tranquilo. Sou meio low profile. Gosto de sair com meus amigos, cozinhar, lutar meu jiu-jítsu e curtir um sol quando dá. Sou apaixonado por samba. Um dia perfeito, geralmente envolve tudo que citei antes e uma gravação depois. Mas diria que uma boa roda de samba e uma praia fazem o Cauê feliz.

– O que sonha e almeja para o seu futuro?

– Almejo um futuro tranquilo. Trabalhando bastante. Fazendo projetos cada vez maiores e com papéis mais importantes ainda.

