Arthur Aguiar expõe salário que recebia na Globo e quanto ganhou para entrar no BBB 22

Arthur Aguiar revelou quanto recebeu para entrar no Big Brother Brasil 22 e relembrou o salário como contratado da Globo

O cantor e ator Arthur Aguiar abriu o jogo sobre os valores que já recebeu da Globo. Em entrevista ao Jornal dos Famosos divulgada nesta sexta-feira, 21, ele contou quanto ganhou para entrar no Big Brother Brasil 22 e relembrou o valor de seu salário como contratado da emissora.

“Hoje eu não sei, porque imagino que as coisas tenham mudado bastante para pior. Mas, cara, eu vou falar de mim, meu último contrato na Globo, acho que eu ganhava R$ 40 mil por mês. Mas assim, eu já tinha 7 anos de história. Quando entrei na Globo em 2013, quando saí da Record, ganhava entre R$ 5 mil e 6 mil”, recordou.

Ao ser questionado sobre a proposta que recebeu para fazer parte do elenco da casa mais vigiada do Brasil, ele recordou: “Acho que ganhei foi R$ 30 mil”. Vale lembrar que Arthur Aguiar foi o campeão do BBB 22 com 68,96% dos votos e levou para casa o prêmio de R$1,5 milhão.

Arthur Aguiar reage após acusação envolvendo Gracyanne: ‘Não tenho rabo preso’

Arthur Aguiar se pronunciou após ver seu nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais. Na última segunda-feira, 17, ele participou do júri do Sincerão ao lado de Babu Santana e Fernanda Bande no BBB 25, da Globo. Porém, a posição do jurados na participação de Gracyanne Barbosa foi questionada pelos internautas e eles foram acusados de ‘arregarem' para a musa fitness.

Ao ver a repercussão, Arthur não ficou quieto e fez questão de reagir publicamente. Ele fez um depoimento nas redes sociais com sua posição para se defender. "Gente pelo amor de Deus de onde vocês tiraram que a gente arregou pra Gracyanne? Não faz o menor sentido isso. Primeiro que não tenho rabo preso nenhum com ela, segundo que nem torcendo pra ela eu tô. Terceiro que nunca agreguei pra ninguém, não ia ser pra ela que eu ia arregar", iniciou ele. Leia o relato completo!

