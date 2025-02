Médico explica diagnóstico de Adriane Galisteu: 'Tratamento tem que ser rápido'

Adriane Galisteu retornou de viagem e precisou ser hospitalizada; a apresentadora passou por uma cirurgia após o diagnóstico

Adriane Galisteu (51) chocou os seguidores ao revelar que passou mal durante sua viagem e achou melhor investigar se tinha algo errado com sua saúde. A estrela revelou que foi diagnosticada com infecção urinária alta. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nefrologista Henrique Carrascossi explica o diagnóstico da apresentadora.

Assim que chegou ao Brasil, após passar férias na Suíça, na Itália e no Vaticano, Adriane Galisteu precisou ir ao hospital. Nas redes sociais, ela detalhou que passou por atendimento médico depois de apresentar 39° de febre. A apresentadora reforça que está ótima de saúde e revelou: "Meu diagnóstico é infecção urinária alta, tem um nome que já falaram várias vezes e eu esqueci várias vezes".

O Dr. Henrique Carrascossi explica que o diagnóstico de Adriane Galisteu recebe essa classificação porque acontece na região dos rins, a parte alta do sistema urinário. Segundo o especialista, o termo técnico é pielonefrite.

"É uma bactéria que subiu para o rim dela. Então, ela pode ter tido até uma infecção urinária baixa, o que seria na via urinária baixa: bexiga. E a alta é na via urinária alta: no rim", afirma o Dr.Henrique que também avalia os sintomas da apresentadora.

Adriane Galisteu revelou que teve 39º de febre. O nefrologista esclarece que este é um dos sinais mais comuns da pielonefrite, pois o rim é um órgão responsável pela filtragem do sangue. Quando o corpo identifica uma bactéria nessa região, esta é uma resposta comum.

"Imagina uma bactéria no rim, ela se espalha no sangue rapidamente e como o sangue circula no corpo todo, ele passa no rim, é filtrado, aí ele leva a bactéria junto. E isso se dissemina para o corpo inteiro rapidamente. Por isso que a febre é muito comum, porque são muitas toxinas que já se espalham pelo corpo. O nosso organismo tentando combater a infecção, a febre é um mecanismo de combate", declara.

TRATAMENTO DE URGÊNCIA

A apresentadora contou que os médicos encontraram um pequeno cálculo e optaram por realizar um procedimento para removê-lo. O Dr. Henrique Carrascossi afirma que a infecção alta precisa ser tratada logo, mas reforça que cada caso é individual e necessita de acompanhamento médico.

"O tratamento tem que ser rápido, tem que ser feito exame de imagem, mas a princípio o tratamento é apenas clínico, com antibiótico, repouso e hidratação. Tratada rapidamente e feito o diagnóstico rapidamente, às vezes uma infecção urinária simples, que as pessoas não tratam corretamente, não tratada corretamente pode se tornar uma pialonefrite", esclarece.

O nefrologista analisa sobre a cirurgia de Galisteu: "Foi diagnosticado este cálculo, essa pedra aí no canal, e aí realmente isso aumenta a chance de você ter infecção. Então, a causa da infecção foi um cálculo que impactou ali. Ela teve então uma pielonefrite obstrutiva", finaliza o Dr. Henrique Carrascossi ao analisar caso da apresentadora Adriane Galisteu.

