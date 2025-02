Mavie esbanja fofura ao entrar em campo com Neymar Jr: 'Dando sorte'

Filha mais velha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie encantou a torcida do Santos ao entrar em campo com o pai antes de uma partida

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, encantou a torcida do Santos no último domingo, 16, ao entrar em campo com o pai. Em um vídeo compartilhado pela influenciadora digital nas redes sociais, é possível observar a bebê no colo do jogador de futebol antes da partida contra o Água Santa.

Nas imagens, Mavie aparece usando uma camisa do Santos personalizada com a palavra 'papai' em homenagem ao atleta, além de dois lacinhos no cabelo com o símbolo do time. Esbanjando fofura, a herdeira mais velha do casal roubou a cena ao interagir com as demais crianças que também entraram em campo.

"Dando sorte para o papai", derreteu-se Bruna Biancardi na legenda da postagem. Em outro momento, a companheira do jogador de futebol filmou o primeiro gol da partida, feito pelo craque.

Vale lembrar que Neymar Jr e Bruna Biancardi estão à espera de mais uma menina, que se chamará Mel. Os dois anunciaram publicamente a segunda gestação no dia 25 de dezembro de 2024, através de um chá revelação intimista realizado na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Mavie entra com Neymar Jr em campo - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi mostra 1ª vez de Mavie tomando sorvete de chocolate

A filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, Mavie, de um ano, provou pela primeira vez um sorvete de chocolate. O momento especial foi mostrado pela mãe na última sexta-feira, 14, e a bebê deu um show de fofura ao surgir se deliciando com o doce.

Por conta de sua idade, a influenciadora digital esclareceu que o sorvete da pequena era sem açúcar. Bruna Biancardi, que está grávida de mais uma menina, que se chamará Mel, ainda mostrou que a primogênita está adorando sua vida na praia; confira o registro!

