Quanto Neymar vai ganhar no Santos? Saiba detalhes do plano para o atleta

O comentarista esportivo PVC revela valores e plano feito para o futebolista Neymar Jr. após o atleta rescindir com o AI Hilal, da Arábia Saudita

O jogador de futebol Neymar Jr., de 32 anos, deverá ganhar em torno de R$ 1 milhão fixo e até 90% dos seus direitos de imagem ao retornar para o Santos. As informações e análises são do colunista e comentarista esportivo Paulo Vinícius Coelho (PVC) no De Primeira.

Segundo PVC, o plano do time é reproduzir o sucesso de marketing da primeira passagem de Neymar.

"Como é que foi de 2010 a 2013? O Neymar tinha um salário de R$ 300 mil e ele batia R$ 3,3 milhões por mês. Como isso acontecia? Ele tinha 90% dos direitos de imagem para ele, e o Santos tinha 10% . Então, o Santos recuperava os R$ 300 mil no final dessa conta, porque ele tinha 10%. Ou seja, por dois anos e meio, o Neymar jogou no Santos de graça!", pontuou.

O que é que se diz hoje?

"Hoje o mundo digital está muito mais avançado do que em 2012, então você pode fazer uma série de contratos: o Sócio-Rei já explodiu, você pode ter um plano de sócio específico para o Neymar, ações específicas com contratos de televisão, inclusive com mais de uma emissora. Você pode ter acordos específicos.", avaliou.

Diante disso, o Santos projeta que Neymar possa ganhar até seis vezes mais do que seu salário fixo. PVC apresenta um cálculo com base nas estimativas do clube alvinegro:

"O que se entende é que há um potencial no mundo digital muito maior para fazer mais do que aqueles R$ 3,3 milhões que se fazia em 2013. Você garante R$ 1 milhão e explode isso para quatro, cinco, seis milhões. O plano é reproduzir o que Santos fez de 2010 a 2013, ano que o Neymar ganhou no Brasil mais do que o Cristiano Ronaldo, com a explosão do mundo digital."

Quanto Neymar pode receber de volta ao Santos?

De acordo com PVC, a projeção é de que Neymar receba R$ 6 milhões por mês; com salário-base de 18% do total arrecadado. A garatia do Santos é de R$ 1 milhão e direitos de imagem: 80 a 90%.

