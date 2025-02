Laudo do IML revela a causa da morte do jogador de futebol do XV de Jaú

O jogador de futebol Gabriel Popó, do XV de Jaú, morreu aos 26 anos no último domingo, 16, e o laudo do IML revelou a causa da morte

O jogador de futebol Gabriel Popómorreu aos 26 anos no último domingo, 16, e o corpo dele foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), que analisou a causa da morte. De acordo com o laudo do instituto, o atleta morreu em decorrência de um infarto agudo do miocárdio .

De acordo com o site Globo Esporte, Gabriel foi encontrado desacordado no alojamento do time XV de Jaú na manhã de domingo. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. Inicialmente, as suspeitas eram de um mal súbito como a causa da morte dele.

O jogador estava no time XV de Jaú desde o início de 2025 e morava na sede do clube. Antes, o jogador passou por clubes como Sampaio Corrêa, Souza e Linense.

O corpo dele seria levado para São José do Ribamar, cidade natal dele, no Maranhão, com o suporte do clube.

Nas redes sociais, o XV de Jaú lamentou a morte do jogador. "Luto - É com uma dor e tristeza imensurável que comunicamos o falecimento do atleta Gabriel Protásio, o Popó. O jogador foi atendido no alojamento e levado prontamente para a Santa Casa de Jaú. A causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável."

"Em respeito a esse momento de luto, e em comum acordo entre o XV de Jaú, União Suzano e a Federação Paulista de Futebol, a partida programada para hoje foi cancelada. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável. Atenciosamente, Esporte Clube XV de Novembro de Jaú", diz o comunicado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por E.C. XV DE JAÚ - OFICIAL (@xvdejau_oficial)

Leia também:Ícone do cinema nacional, Cacá Diegues morre aos 84 anos