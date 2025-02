João Guilherme já abriu o jogo sobre relação com Bruna Marquezine: ‘Somos muito diferentes’

Assessoria de João Guilherme confirmou o término do ator com Bruna Marquezine nesta quarta-feira, 19. Os dois assumiram o romance em agosto do ano passado

Bruna Marquezine (29) e João Guilherme (23) não formam mais um casal. Juntos há cerca de um ano, os artistas decidiram colocar um ponto final no namoro. O fim foi confirmado pela assessoria de imprensa do ator para a CARAS Brasil, na noite desta quarta-feira, 19. Em dezembro de 2024, o filho do cantor Leonardo abriu o jogo sobre a relação com a amiga de Sasha Meneghel (26). "Somos muito diferentes”, revelou.

João e Bruna assumiram a relação publicamente em agosto do ano passado, após o ator dedicar um post à atriz por seu aniversário. Em entrevista à GQ Brasil ele confessou ser uma pessoa romântica. "Sempre gostei de namorar. Só não sou afobado", se descreveu à época. "Eu e a Bruna temos muita coisa em comum, mas, ao mesmo tempo, somos muito diferentes, opostos complementares”, entrega o famoso, que no passado já se relacionou com Larissa Manoela (24), por um ano; e com Jade Picon (23), durante três.

Os artistas ficaram próximos durante as gravações da série Amor da Minha Vida, em 2023, onde gravaram cenas como um casal. A química nas telas rapidamente se estendeu para a vida real, e rumores sobre um possível romance começaram a circular.

Em abril de 2024, João e Bruna foram flagrados aos beijos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, confirmando o romance. Mas foi somente em agosto que eles assumiram publicamente o namoro. Neste mesmo mês, durante uma viagem ao Japão, os artistas adotaram dois cachorrinhos, batizados de Chihiro e Haku, em homenagem ao anime A Viagem de Chihiro.

O término de João e Bruna vem à tona em meio a polêmicas com a família do filho da empresária Naira Ávila (43). O conflito aconteceu no início deste mês, na festa de aniversário do ator, na propriedade de Leonardo, a Fazenda Talismã, em Goiânia. Na ocasião, a atriz foi acusada na web de não interagir com os familiares do namorado.

