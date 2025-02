Irmã de Aline comenta beijo da policial em Thamiris no BBB 25: 'Resenha'

O beijo entre Aline e Thamiris durante a festa da líder Eva virou assunto no BBB 25. E Amanda, irmã da policial militar, falou sobre o momento

O beijo entreAline e Thamiris durante a festa da líder Eva virou assunto no BBB 25, da Globo, na última quinta-feira, 20. Atenta a tudo dentro e fora da casa, Amanda, irmã da policial militar, falou sobre o momento em entrevista divulgada no portal GShow neste sábado, 22.

"Eu acho a Thamiris uma mulher preta empoderada e muito bonita, e Aline também. No dia do beijo Aline e Thamiris estavam bebendo e curtindo bastante a festa, e por elas serem próximas no BBB, já terem uma certa intimidade, e Aline ser extremamente brincalhona, pode ter sido uma beijo de resenha entre amigas", opinou.

Amanda também comentou as especulações do público sobre um possível romance entre as duas. "Eu respeito todas as escolhas da minha irmã dentro e fora do BBB 25, mas claro que sempre torço pelo melhor pra ela. Nesse momento Aline não sabe das fofocas e falsidades que estavam rolando entre Thamiris e as meninas do quarto Nordeste, então mesmo se tivesse alguma chance, não seria bom pro jogo de Aline no BBB shippar as duas".

Em seguida, falou sobre a liberdade que possui para falar sobre sexualidade com a irmã. "Nós temos muita liberdade sobre isso, e sempre tivemos conversas e orientações sobre tudo da vida com nossos pais. O mais importante de tudo é escolher o que te faz bem e feliz... O que não pode faltar é o respeito! A sexualidade de ninguém pode ser questionada".

