Galvão Bueno retorna à TV aberta com novo programa sobre futebol

Galvão Bueno retornará à TV aberta em 2025 para comandar um novo programa sobre futebol na Band . Aos 74 anos, o narrador e apresentador estará à frente de uma atração semanal inédita, marcando seu reencontro com a emissora onde iniciou sua trajetória como titular das transmissões de Fórmula 1 nos anos 1980. As informações são do Jornal Extra.

Segundo fontes próximas ao comunicador, o novo programa, que será oficialmente anunciado pela emissora na tarde desta quinta-feira, 13, terá um formato semelhante ao "Bem, Amigos!", que ele apresentou no SporTV entre 2003 e 2022.

Além de Galvão, a atração contará com nomes como Mauro Naves, Casagrande, Paulo Roberto Falcão e Vanderlei Luxemburgo. A Band ainda planeja incluir Galvão em transmissões ao vivo de grandes corridas da Fórmula 1, onde atuará como mestre de cerimônias ao lado dos locutores.

Galvão Bueno se declara para a esposa em data especial

Galvão Bueno chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao comemorar uma data muito especial. No último dia 23, o apresentador completou 25 anos com sua esposa, Desirée Soares, e relembrou quando eles se conheceram.

No Instagram, o narrador esportivo compartilhou uma foto ao lado da amada e se declarou para ela. "Há 25 anos, o esporte me deu o maior dos presentes! Me trouxe a Londrina para o Pré-Olímpico de Futebol e conheci o Grande Amor de minha vida!!", contou o famoso.

Em seguida, Galvão celebrou a união deles. "Desirée, minha princesa!! Que dia abençoado!! Era uma nova vida que começava, plena de realizações, de grandes momentos, de muita parceria e acima de tudo, de muito amor", completou o texto.

No ano passado, durante uma participação no programa Sobre Nós Dois, apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, no GNT, Galvão e Desirée falaram sobre como foi a primeira vez deles. "Foi em São Paulo, em um lugar que não existe mais, onde Galvão morava (um hotel de luxo) e eu tremia porque ele é muito romântico, foi perfeito!", contou a mulher do apresentador.

