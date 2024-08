Nadadora brasileira retirou quatro tumores antes das Olimpíadas: ‘Pancada’

Nadadora brasileira Beatriz Dizotti precisou passar por cirurgia para retirar quatro tumores antes de conquistar feito inédito nas Olimpíadas 2024

Antes de brilhar nas Olimpíadas de 2024, a nadadora Beatriz Dizotti enfrentou um drama pessoal. Em suas redes sociais, a atleta revelou que precisou passar por uma cirurgia para remover quatro tumores há poucos meses, mas se recuperou a tempo e fez história ao se tornar a primeira brasileira a disputar uma final olímpica nos 1500m livre.

Em seu perfil no Instagram, Beatriz compartilhou uma foto sorridente no hospital após a cirurgia. Na legenda, a atleta revelou que já havia removido dois tumores do ovário pouco antes de uma competição decisiva. Posteriormente, ela recebeu a notícia de que a doença havia retornado e que precisaria passar por uma nova cirurgia.

“Realizei o procedimento novamente, onde foram encontrados três teratomas no meu ovário esquerdo e um pequeno cisto do lado direito. Estou em recuperação, em casa, com as pessoas que eu mais amo nesse mundo, sendo muito bem cuidada. E com o caminho livre para realizar meus sonhos!”, contou Beatriz.

Meses após o procedimento, Dizotti focou em sua recuperação e não apenas competiu, como fez história. Em conversa com a Cazé Tv, ela relembrou as dificuldades e celebrou a conquista: “Tive quatro tumores no ovário, três no esquerdo e um no direito. Com um mês [de recuperação] fui para altitude, com 55 dias eu competi o Mundial de Doha”, disse.

“Então foi uma coisa muito seguida da outra, quando me recuperei de uma, recebia outra pancada. No final, deu tudo certo, estou com meu ovário aqui, com uma final olímpica, com um sonho de ser mãe, com a minha família, com meu namorado, com meu avô que curou do câncer no ano passado, todo mundo na arquibancada, então estou muito feliz", vibrou.

Apesar de ainda não ter ganhado uma medalha, Bia leva para casa uma conquista significativa e abre portas para outras nadadoras brasileiras. Isso porque ela foi a primeira atleta brasileira a se classificar para a final dos 1500m livre, alcançando um excelente tempo e terminando em sétimo lugar na disputa das Olimpíadas de 2024.

Nadadora brasileira desabafa após ser expulsa das Olimpíadas 2024:

No último domingo, 28, a nadadora brasileira Ana Carolina Vieira, desligada da delegação por atos de indisciplina, desabafou nas redes sociais sobre sua situação após deixar as imediações das Olimpíadas de 2024 em Paris, na França. Enquanto retornava ao Brasil, a atleta lamentou a decisão e se comprometeu a provar sua inocência.

Para quem não acompanhou, Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos teriam deixado a Vila Olímpica sem autorização, o que é considerado um ato de indisciplina. Enquanto o atleta recebeu apenas uma advertência, a nadadora contestou a decisão e foi punida com o desligamento da delegação. Agora, a atleta fez um desabafo e apontou uma injustiça.