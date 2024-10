Michael Schumacher faz primeira aparição em público após acidente, diz jornal

Após 11 anos do acidente trágico, Michael Schumacher teria feito a primeira aparição em público no casamento da filha; aos detalhes

No último final de semana, Michael Schumacher teria feito sua primeira aparição em público no casamento de sua filha, Gina Schumacher, que se casou com Iain Bethke, em Maiorca, na Espanha. Segundo informações do jornal alemão Bild, o ex-piloto foi visto no evento após 11 anos do trágico acidente, que deu início ao mistério sobre seu estado de saúde.

Segundo a imprensa europeia, o casamento aconteceu em uma casa de campo luxuosa da família, onde o atleta já havia estado em outras ocasiões após o acidente. No entanto, esta teria sido a primeira vez que o ex-piloto apareceu em público em frente aos outros convidados da cerimônia. Inclusive, uma medida teria sido adotada para evitar o vazamento de fotos.

Ainda de acordo com informações do jornal Bild, Gina e Iain teriam proibido os convidados de usar celulares durante o casamento para proteger a propriedade da família e também evitar a invasão de privacidade de Schumacher. Vale lembrar que o ex-piloto está recluso desde que sofreu um acidente em uma pista de esqui em dezembro de 2013.

Na época, Schumacher tinha acabado de se aposentar da F1. O atleta foi colocado em coma induzido e ficou assim por vários meses. Depois de uma longa internação, ele foi transferido para sua casa para ser cuidado ao lado de sua família. Pouco depois, a família informou que ele saiu do coma, mas ainda não conseguia se comunicar ou andar.

Até então, não houveram muitas atualizações sobre seu estado de saúde. No final do ano passado, o irmão dele, Ralf Schumacher, relembrou a tragédia e chegou a afirmar que ‘opções modernas da medicina’ puderam ajudar o piloto, mas que as coisas nunca mais serão como eram antes do acidente: “A vida às vezes é injusta”, afirmou.

