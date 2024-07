Irmão de Michael Schumacher, Ralf mostra primeira foto com o namorado

Ex-piloto de Fórmula 1 e irmão de Michael Schumacher, Ralf Schumacher fez uma declaração especial para o namorado; confira

Ex-piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher usou as redes sociais na tarde de domingo, 14, para dividir com o público novos registros especiais. Através do Instagram, o irmão de Michael Schumacher mostrou as primeiras fotos ao lado do namorado, Etienne.

Apesar de já estarem juntos há dois anos, o ex-piloto ainda não havia assumido publicamente a relação. Em um registro abraçado com o companheiro de costas, Ralf aproveitou para deixar uma declaração romântica e destacou a grande felicidade em dividir os dias com o amado.

"Coisa mais linda da vida é quando você tem o parceiro certo ao seu lado com quem você pode dividir tudo", escreveu o irmão de Michael Schumacher. Já na manhã desta segunda-feira, 15, ele publicou uma nova foto do casal, desta vez mostrando o rosto dos dois.

"Muito obrigado pelos muitos parabéns e comentários. Estamos muito felizes e obrigado a todos", declarou Ralf Schumacher, agradecendo o carinho do público. Vale lembrar que o ex-piloto de F1 se aposentou do automobilismo em 2007.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ralf Schumacher (@ralfschumacher_rsc)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ralf Schumacher (@ralfschumacher_rsc)

Ralf Schumacher e o namorado - Reprodução / Instagram

Os mistérios da vida de Michael Schumacher após acidente

Em 2013, o ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher sofreu um acidente grave de esqui. Desde então, o heptacampeão mundial nunca mais foi visto pelo público e seu atual estado de saúde permanece em segredo, assim como diversos outros aspectos de sua vida privada.

Recentemente, sua família ganhou uma ação na Justiça contra uma revista que publicou uma falsa entrevista com o alemão, com respostas produzidas por inteligência artificial. Assim, diversos aspectos da vida privada do piloto após o acidente continuam ocultos ao público. Mas afinal, quais são os grandes mistérios da vida de Schumacher?

Nos últimos anos, diversos objetos e bens do campeão foram vendidos ou leiloados. Em 2015, sua esposa, Corinna Betsch, vendeu a casa da família na Noruega e jatinho particular do casal, com negociações que giraram em torno de £ 25 milhões (ou R$ 162,5, na cotação atual). A mansão da família em Gland, na Suíça, foi vendida em 2021 por €58,7 milhões de euros (cerca de R$ 327 milhões).

Embora pouco se saiba o motivo das vendas dessas grandes propriedades, especula-se que o dinheiro esteja sendo usado para custear o tratamento de Michael Schumacher. Segundo O Globo, fontes próximas à família teriam dito que Corinna também havia se conformado que a situação de seu marido era irreversível, o que lhe motivou a vender bens que não estavam mais em uso; confira mais detalhes!