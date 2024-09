Filha de Michael Schumacher se casa em festa luxuosa na Espanha

Filha de Michael Schumacher, Gina Schumacher celebrou seu casamento com Iain Bethke neste final de semana na Espanha. Saiba como foi!

Filha do ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, Gina Schumacher se casou com Iain Bethke neste final de semana em Maiorca, na Espanha. A cerimônia aconteceu na mansão da família, que é avaliada em 27 milhões de libras - cerca de R$ 196 milhões - e teve um grande protocolo de segurança.

De acordo com a imprensa internacional, os noivos proibiram os convidados de levarem seus celulares para o local do casamento. Segundo o jornal alemão Bild, esta medida de segurança foi tomada para que os convidados não tirassem fotos da casa da família ou do próprio Schumacher, que era uma presença esperada na festa. Isso porque o ex-atleta não aparece em público desde que sofreu um grave acidente em 2013.

A mansão luxuosa tem 15 mil metros quadrados, duas piscinas, heliporto e academia. No dia do casamento, o local recebeu um banquete e também um show ao vivo de uma banda country. O casamento aconteceu por volta das 16h e durou cerca de 30 minutos.

Vale lembrar que Gina e Iain estão juntos há 7 anos. Ela compartilhou apenas uma foto do casal abraçado durante a festa de casamento. “Sempre um sim para você, sim para sempre”, disse ela na legenda.

Gina Schumacher e seu marido, Iain Bethke - Foto: Reprodução / Instagram

O que aconteceu com Michael Schumacher?

O ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher sofreu um grave acidente no dia 29 de dezembro de 2013. Ele esquiava em uma pista nos Alpes Franceses quando colidiu com uma pedra e sofreu uma queda grave. Com isso, ele bateu a cabeça em outra pedra e precisou ser internado às pressas e ficou em coma induzido.

Depois de uma longa internação, o atleta foi para casa para ficar em contato com sua família. Porém, os familiares não divulgaram mais informações sobre o estado de saúde dele ao longo dos últimos anos. A última notícia sobre ele foi dada em 2014, quando a família informou que ele saiu do coma, mas não conseguia andar ou se comunicar.

Por que a família mantém o sigilo até hoje?

A família de Michael Schumacher revelou muito pouco sobre o quadro de saúde dele até hoje. Com isso, o advogado da família, Felix Damm revelou o motivo para sabermos tão pouco sobre como anda a saúde do ex-piloto.

Em entrevista ao jornal alemão LTO, ele contou o motivo para a família não divulgar relatórios periódicos sobre a recuperação do atleta. Ele disse que a família tomou a decisão para evitar a curiosidade dos meios de comunicação. “Sempre foi uma questão de proteger assuntos privados. É claro que discutimos muito sobre como isso seria possível. Então, também consideramos se um relatório final sobre a saúde de Michael poderia ser o caminho certo, mas isso não seria o suficiente e teria que haver ‘relatórios sobre cada detalhe’ constantemente atualizados”, disse ele.

E continuou: “Porque, como pessoas afetadas, não cabe a você acabar com a mídia. Eles poderia retomar esse relatório repetidas vezes e perguntar: ‘E como está agora?’. E se quiséssemos então tomar medidas contra isso, teríamos que lidar com o argumento da auto-revelação voluntária”.

Por fim, ele contou que a família não pretende revelar novas informações sobre o quadro de saúde dele. “Acredito que a grande maioria dos torcedores pode lidar bem com isso e também respeitar o fato de que o acidente desencadeou um processo em que o abrigo privado é necessário e agora continuará a ser observado”, contou.