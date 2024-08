Médico que operou Caio Bonfim lembra dúvida comovente da mãe na época

Para conquistar a medalha de prata na marcha atlética nas Olimpíadas de Paris, Caio Bonfim precisou superar alguns problemas de saúde

Para conquistar a medalha de prata na marcha atlética nas Olimpíadas de Paris, o primeiro pódio do Brasil na modalidade na história dos Jogos, Caio Bonfim precisou superar alguns problemas de saúde. Aos sete meses de idade, ele teve meningite e também duas pneumonias graves.

Além do mais, devido à intolerância à lactose, ele não podia beber leite nem consumir derivados, o que resultou em ossos frágeis. Sem a suplementação adequada de cálcio, suas pernas ficaram arqueadas e tortas. Por isso, aos 3 anos, o menino passou por uma cirurgia.

Em entrevista ao portal G1, o médico que cuidou do caso, Álvaro Nomura, celebrou a conquista de Caio em Paris. "O Caio, para mim, é uma história de superação. Essas conquistas, para um profissional de saúde que cuidou dele quando criança, é a maior recompensa que eu recebo. Eu acredito [que] eu tenho um pedacinho dessa medalha", comemorou.

Após a cirurgia, ele precisou usar gesso. "Nós alinhamos a posição correta e mantivemos essa posição dentro do gesso até a consolidação", explicou o médico.

E ele contou também que a mãe e treinadora de Caio, Gianetti Sena, lhe questionou sobre a possibilidade de o filho se tornar um atleta. "Me lembro na época, a Gianette [mãe do Caio] me perguntou se ele iria ser um atleta de alto desempenho. Eu falei que a gente estava operando o Caio para ele caminhar bem", disse o especialista.

Médico de Caio Bonfim fala sobre a conquista da medalha de prata pic.twitter.com/siYZ0zSCR9 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 2, 2024

