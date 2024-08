Antes das Olimpíadas, Rebeca Andrade terminou namoro com fisiculturista

Medalhista de prata, a ginasta Rebeca Andrade terminou recentemente seu relacionamento com o fisiculturista Luiz Cleiton

A ginasta Rebeca Andrade terminou recentemente seu relacionamento de quase dois anos com o fisiculturista Luiz Cleiton, enquanto se preparava para os Jogos Olímpicos. Apesar do fim da relação, os dois continuam se seguindo nas redes sociais. Ela conquistou a medalha de prata no individual geral da ginástica e a de bronze na de equipe.

De acordo com informações do portal Extra, o relacionamento chegou ao fim em fevereiro deste ano. Após o término, ela aproveitou os desfiles da Série Ouro, na Sapucaí, na companhia das amigas Flavia Saraiva e Lorrane Oliveira, além de Alvaro Margutti, que é fisioterapeuta da seleção de ginástica artística.

Rebeca e Luiz estavam juntos desde 2022. O fisiculturista chegou a pedir a ginasta em casamento em dezembro e o momento foi comemorado nas redes sociais. Apesar de ela dizer sim, o portal noticiou que a assessoria dela afirmou na época que ela não estava noiva. Os dois costumavam compartilhar momentos juntos.

Veja os dois juntos:

Luiz Cleiton e Rebeca Andrade (Reprodução/Instagram)

Após conquistar a prata, Rebeca Andrade dá aviso sobre Olimpíadas

Após vencer a prata na competição olímpica individual, nesta quinta-feira, 01, Rebeca Andrade deu uma declaração à imprensa, e afirmou que as Olimpíadas de Paris foi o último evento do tipo em que ela compete de forma individual.

"O individual geral, exige muito do meu corpo, principalmente dos membros inferiores. Eu já trabalhei isso na minha cabeça e queria muito que hoje fosse uma competição especial para mim. E foi, porque, para mim vai ser o meu último individual geral", contou a jovem.

Além da prata, a jovem levou o bronze junto com a equipe feminina nesta edição dos Jogos. Saiba quanto dinheiro Rebeca Andrade ganhou com duas medalhas nas Olimpíadas!