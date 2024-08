Por que Tatiana Weston-Webb decidiu 'virar' brasileira? Conheça história da surfista

Nas Olimpíadas de 2024, Tatiana Weston-Webb garantiu a medalha de prata após decidir se tornar brasileira; entenda o motivo

Na última segunda-feira, 5, Tatiana Weston-Webb arrasou no surf feminino e conquistou a medalha de prata para o Brasil nas Olimpíadas de 2024. Para a surfista, a vitória tem um sabor ainda mais especial, já que ela decidiu adotar a nacionalidade brasileira por conta própria tanto motivos pessoais quanto profissionais.

Quem acompanhou a prova não esconde a curiosidade: o sobrenome de Tatiana é bem diferente dos Santos e Silvas comuns no Brasil. Isso se deve ao fato dela ser filha do surfista inglês Doug Weston-Webb e da ex-bodyboarder brasileira Tanira Guimarães. Logo, a mistura de seu nome reflete essa combinação entre a cultura brasileira e a britânica.

Tatiana nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas se mudou para o Havaí com apenas dois meses de vida. Por isso, foi registrada com a nacionalidade norte-americana e passou quase toda a sua vida nos Estados Unidos. Além de herdar os sobrenomes estrangeiros, ela também desenvolveu o gosto pelo surf, que aperfeiçoou por lá.

“Minha primeira lembrança com o surfe é de quando era bem pequenininha. Tinha uns dois aninhos e meu pai já me empurrava na prancha. Lembro que era uma prancha laranja bem grande. Desde esse momento, amei o sentimento do surfe”, Tatiana contou ao UOL que pegou gosto pelo esporte ainda cedo, com o apoio da família.

Enquanto se aperfeiçoava nas águas dos Estados Unidos, Tatiana se tornou uma surfista profissional e poderia competir pela bandeira norte-americana. No entanto, ela recebeu uma proposta do Comitê Olímpico Brasileiro para competir pela terra natal e não pensou duas vezes em agarrar a oportunidade e ‘virar brasileira’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tatiana Weston-Webb (@tatiwest)

"Tudo mudou na minha vida. Estou representando o Brasil em si, mas tem muita coisa por trás disso: paixão, emoção, vontade, garra... Tudo isso está dentro do brasileiro e está aparecendo nas minhas ações, porque sempre esteve dentro de mim. Eu estou lutando muito mais, não só por mim, quero lutar por cada brasileiro" ela declarou.

“Quando eu decidi virar brasileira de verdade, minha vida mudou. Eu estou representando mais do que um país, estou representando pessoas que sonham e lutam para correr atrás dos seus sonhos”, disse Tatiana, que sempre visitou o Brasil durante a infância e agora representa a camisa verde e amarela nas Olimpíadas de 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Time Brasil (@timebrasil)

Baleia rouba a cena em bateria de surfista brasileira:

Tatiana Webston-Webb, a surfista brasileira que disputou a semifinal olímpica pelo Brasil, teve a atenção do público roubado por um momento raro na competição, nesta segunda-feira (5): a aparição de uma baleia nadando próxima de onde a bateria da atleta acontecia. O momento, que aconteceu nos mares do Taiti onde o surfe dos Jogos de Paris ocorre, impressionou quem assistia o "ao vivo".