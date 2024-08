Baleia rouba a cena em bateria de surfista brasileira nas Olimpíadas

A bateria da surfista Tatiana Weston-Webb foi "invadida" por uma baleia flagrada pelas câmeras das Olimpíadas e surpreendeu o público

Tatiana Webston-Webb, a surfista brasileria que disputa a semifinal olímpica pelo Brasil, teve a atenção do público roubado por um momento raro na competição, nesta segunda-feira (5): a aparição de uma baleia nadando próxima de onde a bateria da atleta acontecia. O momento, que aconteceu nos mares do Taiti onde o surfe dos Jogos de Paris ocorre, impressionou quem assistia o "ao vivo" das Olimpíadas.

A baleia tirou as palavras até mesmo dos comentaristas esportivos: "Tati já garante pelo menos uma quarta colocação... Olha que momento! A natureza é demais", disse o comentarista da CazéTV. "Eu vi... O que eu vi ali? Era uma baleia?", questionou um dos jornalistas da Rede Globo.

Garantindo vaga na final, Tati superou a costa-riquenha Brisa Hennessy. Os surfistas tiveram dificuldades de entregar boas performances hoje, em decorrência da calmaria do mar. Apesar do momento de celebração para o Brasil, a surfista foi praticamente ofuscada pelo animal nas redes sociais:

"Alguém pelo amor dá uma medalha olímpica pra essa baleia? A melhor manobra e aparição do surfe até agora!", brincou uma internauta. "A baleira ali no cenário redimiu as palhaçadas que são essas regras. Estou 'OK' com o surfe agora", comentou um usuário do X.

Simplesmente uma baleia no meio da competição do surfe pic.twitter.com/B0wxwDUp0x — Eloisa (@gratidaosfv) August 5, 2024

Brasileiros culpam mar por derrota de Medina

Mais cedo, após a derrota de Gabriel Medina para o australiano Jack Robinson, brasileiros se revoltaram com o método avaliativo do surfe olímpico, visto que o mar não estava favorável para o esporte e o competidor da autrália levou a melhor, ao conseguir um tubo em uma das baterias. Apesar de não ter conquistado o primeiro lugar, Medina disputou o bronze e ganhou contra o peruano Angel Correa.

"Que m*rda de esporte é esse em que o cara é eliminado por simplesmente não ter o que fazer, já que depende ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE do mar para poder performar e o mar não tinha ONDA", disparou um torcedor brasileiro.