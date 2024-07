Marta cai no choro ao ser expulsa em um de seus últimos jogos pela Seleção

Disputando medalha nas Olimpíadas 2024 antes de se aposentar, Marta não conteve as lágrimas ao deixar o campo pela última vez após expulsão

Marta está prestes a pendurar as chuteiras após 22 anos na Seleção Brasileira. Com sua aposentadoria marcada para o final das Olimpíadas de 2024, a jogadora acabou sendo expulsa do campo na disputa desta quarta-feira, 31. Em uma das últimas partidas com a camisa verde e amarela, a atleta não conseguiu conter as lágrimas e caiu no choro.

Ao lado de suas colegas de equipe, Marta enfrentou a Espanha para tentar garantir uma vaga nas quartas de final dos Jogos Olímpicos. No entanto, a jogadora foi expulsa no final do primeiro tempo depois de uma entrada brusca que atingiu a cabeça de uma adversária. Após ganhar o cartão vermelho, ela não conseguiu conter as lágrimas e deixou o campo aos prantos.

Para que Marta possa voltar a jogar com a camisa da Seleção, o Brasil precisa vencer não apenas esta partida, mas também a próxima. Isso porque a jogadora corre o risco de receber uma suspensão que a impedirá de participar do próximo jogo. Tudo dependerá da avaliação, mas pode ser que ela retorne aos campos apenas se o país avançar até a final.

Vale lembrar que Marta dividiu seus planos de se aposentar após a final da competição. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, ela revelou que sua trajetória pela Seleção chegou ao fim: “Seeu for para a Olimpíada, vou curtir cada momento, porque, independentemente de ir para Olimpíada ou não, este é meu último ano com a seleção”, disse à CNN.

Marta repensa aposentadoria da Seleção:

Recentemente, Marta deu uma entrevista coletiva e falou abertamente sobre a possibilidade de prolongar o ciclo com a Seleção Brasileira após anunciar que iria se aposentar. Isso porque a Copa do Mundo Feminina de 2027 será sediada no Brasil: “Prefiro viver um dia de cada vez. Fiz minha declaração sobre a seleção no começo deste ano”, iniciou.

“Mas tem uma Copa do Mundo vindo aí. Se eu não estiver em campo, estarei aqui no Brasil, jogando com elas de qualquer maneira. Sempre sonhei em disputar uma Copa do Mundo no Brasil”, completou. Caso não seja possível atuar como jogadora, Marta manifestou o desejo de contribuir de outra maneira, possivelmente integrando a comissão técnica.