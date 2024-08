Marido de Bia Souza vibra com medalha de ouro da esposa nas Olimpíadas

A atleta do judô Bia Souza, que ganhou a medalha de ouro, é casada! Relembre fotos do casamento dela e saiba quem é o maridão

A judoca Bia Souza fez o Brasil vibrar nesta sexta-feira, 2, ao ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024. A alegria pela conquista foi tão grande que o marido dela, Daniel Souza, apareceu comemorando bastante nas redes sociais.

Em um vídeo nos stories do Instagram, o rapaz surgiu com o sorrisão no rosto e dizendo vários palavrões ao ver que a esposa conseguiu o seu objetivo de sair vitoriosa nos Jogos Olímpicos.

Para quem não sabe, Daniel é ex-atleta de basquete e se tornou Life coach em uma mudança de carreira em 2023. Ela não quis levar a família para os jogos de Paris e o marido dela ficou no Brasil.

Nas redes sociais, os dois já mostraram fotos de como foi o casamento deles com direito a tradição e até um toque de modernidade com o noivo usando bermuda.

Bia Souza tem 26 anos de idade, 1,78 metro de altura e 115 kg. Ela cresceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo, e é atleta do Clube Pinheiros, de São Paulo. Hoje em dia, a atleta ocupa a quinta posição no ranking mundial.

Beatriz Souza perdeu a avó antes das Olimpíadas

A atleta Beatriz Souza, de 26 anos, é a campeã olímpica no judô nas Olimpíadas de Paris 2024. Ela enfrentou a israelense Raz Hershko, na categoria acima de 78 kg, nesta sexta-feira, 02, e conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos. E a judoca subiu ao pódio apenas um mês após passar por um momento difícil.

A atleta perdeu a avó no dia 22 de junho. Segundo a mãe dela, Solange Rodrigues, a filha continuou firme na meta de participar dos jogos mesmo em meio ao luto. “Feliz por ela estar lá vivendo esse momento nas Olimpíadas”, afirmou a mãe dela ao G1.

E a torcida da família foi à distância, já que os pais não a acompanharam nas Olimpíadas. Na Globo, ela participou de uma chamada com os pais e se emocionou ao comemorar a conquista. "Pai, eu consegui! Deu certo, mãe. Eu consegui! Se eu consegui, foi pela vó. É pra vó, mãe. Eu amo vocês mais que tudo Obrigada", disse ela.