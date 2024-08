Primeiro ouro do Brasil em Paris, Bia Souza sofreu perda familiar há um mês

A atleta Bia Souza é a campeã olímpica no judô nas Olimpíadas de Paris 2024. E ela subiu ao pódio apenas um mês após passar por um momento difícil

A atleta Beatriz Souza, de 26 anos, é a campeã olímpica no judô nas Olimpíadas de Paris 2024. Ela enfrentou a israelense Raz Hershko, na categoria acima de 78 kg, nesta sexta-feira, 02, e conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos. E a judoca subiu ao pódio apenas um mês após passar por um momento difícil.

A atleta perdeu a avó no dia 22 de junho. Segundo a mãe dela, Solange Rodrigues, a filha continuou firme na meta de participar dos jogos mesmo em meio ao luto. “Feliz por ela estar lá vivendo esse momento nas Olimpíadas”, afirmou a mãe dela ao G1.

E a torcida da família foi à distância, já que os pais não a acompanharam nas Olimpíadas. Na Globo, ela participou de uma chamada com os pais e se emocionou ao comemorar a conquista. "Pai, eu consegui! Deu certo, mãe. Eu consegui! Se eu consegui, foi pela vó. É pra vó, mãe. Eu amo vocês mais que tudo Obrigada", disse ela.

É OUROOOO!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🏆🥇



A judoca Beatriz Souza conquistou o primeiro ouro do Brasil nas olimpíadas de Paris!! Parabéns, Bia!! Você é GIGANTE!! Tem que respeitar o JUDÔ BRASILEIRO!! pic.twitter.com/pvxT4aGM2B — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) August 2, 2024

Bia Souza tem 26 anos de idade, 1,78 metro de altura e 115 kg. Ela nasceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo, e é atleta do Clube Pinheiros, de São Paulo. Hoje em dia, a atleta ocupa a quinta posição no ranking mundial.

Ela venceu Izayana Marenco, de Nicarágua, em sua estreia. Já nas quartas de final, ela derrotou Kim Hayun, da República da Coreia. E nesta sexta-feira, 02, Beatriz conquistou uma vaga na final ao enfrentar a francesa Dicko Romane. Para a decisão da medalha de ouro, ela encarou a israelense Raz Hershko.