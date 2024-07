Márcia Fu esculacha uniformes do Brasil nas Olimpíadas: "O que é isso aqui?”

Medalhista olímpica, Márcia Fu solta o verbo e detona os uniformes polêmicos do Brasil para as Olimpíadas em Paris 2024

Na última segunda-feira, 22, Márcia Fu não poupou críticas aos uniformes do Brasil para as Olimpíadas de Paris 2024. Em suas redes sociais, a medalhista olímpica ficou em choque com a qualidade e o design das peças, que ela classificou como de "péssimo gosto". Além disso, ela também afirmou que suas colegas de profissão mereciam algo melhor.

Através de seu novo canal no YouTube, Márcia Fu iniciou uma série de vídeos sobre as disputas analisando os uniformes para a próxima competição. Ela comentou sobre a chegada de mais um torneio e criticou os uniformes que foram entregues aos atletas. Além das roupas para os jogos, eles também receberam trajes para a cerimônia de abertura, que geraram polêmica.

Ao ver os modelitos, principalmente as saias e jaqueras, Márcia não escondeu o descontentamento e detonou os uniformes: "O que é isso aqui? Isso é do Brasil? Como assim? Gente, isso não é do Brasil, não. Estão mentindo. Esse negocinho jeans... Que blusa é essa aqui embaixo? Bem de crente. Ai, me desculpa, eu não podia ter falado, mas eu falei. Não gostei", ela disparou.

“Aquele saião até lá embaixo. A gente fala sério, isso aí tá combinando com o Brasil? Ah, para. Para tudo, não gostei. Péssimo gosto. Me ajuda aí colega, uma porcaria, não gostei. Eu acho que as meninas mereciam coisa melhor. A nossa delegação merecia com certeza, coisa melhor. Horrível", Márcia detonou a escolha das peças.

Vale lembrar que além de ser ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica, Márcia Fu também foi a terceira colocada da 15ª edição do reality show A Fazenda na Record. Apesar de não ter levado o prêmio milionário para casa, a ex-atleta garante que sua estratégia para o programa deu certo e agora comanda seu próprio canal no Youtube.

Márcia Fu firma parceria com a Record:

Meses após o grande sucesso na 15ª edição de A Fazenda, Márcia Fu firma contrato com a Record TV para o Canal da Fu, projeto do YouTube que irá estreitar seus laços com a internet. Apesar de estar mais acostumada com o ambiente digital, a ex-jogadora de vôlei revela que enfrentou desafios para encontrar uma linguagem em frente às câmeras.

"Sendo bem sincera, eu tive algumas dificuldades e isso foi uma parte fundamental desse projeto", começa Márcia Fu, em entrevista à CARAS Brasil. Ela explica que os maiores desafios foram entender o formato da internet e se soltar em frente às câmeras: "Ser apresentadora de um canal no YouTube é algo totalmente novo para mim."