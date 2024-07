Márcia Fu firma parceria com a Record e revela desafio: 'Tive dificuldades'

Em entrevista à CARAS Brasil, Márcia Fu dá spoilers sobre seu programa em parceria com a Record TV e comenta mudança após A Fazenda

Meses após o grande sucesso na 15ª edição de A Fazenda, Márcia Fu (54) firma contrato com a Record TV para o Canal da Fu, projeto do YouTube que irá estreitar seus laços com a internet. Apesar de estar mais acostumada com o ambiente digital, a ex-jogadora de vôlei revela que enfrentou desafios para encontrar uma linguagem em frente às câmeras.

"Sendo bem sincera, eu tive algumas dificuldades e isso foi uma parte fundamental desse projeto", começa Márcia Fu , em entrevista à CARAS Brasil. Ela explica que os maiores desafios foram entender o formato da internet e se soltar em frente às câmeras, mesmo com a experiência que a TV trouxe. "Ser apresentadora de um canal no YouTube é algo totalmente novo para mim."

O canal estreia na próxima segunda-feira, 22, através do ACLR, rede do Portal R7. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Paris, a ex-A Fazenda conta que a primeira temporada do programa será dedicada à cobrir o evento esportivo. Porém, ela garante que outros temas devem ser abordados futuramente —inclusive, uma temporada deve ser dedicada totalmente ao reality rural.

"Foi um grande aprendizado me adaptar a essa nova forma de comunicação, mas agora estou amando tudo isso. Estou muito orgulhosa do que conseguimos até agora e animada para ver até onde podemos chegar", diz. "Posso adiantar que será um ano cheio de conteúdos incríveis e muitas risadas."

Ela ainda garante que os fãs poderão conhecer mais à fundo sua personalidade, que ganhou a web durante sua participação em A Fazenda. Em 2023, a ex-atleta se tornou um grande fenômeno ao cantar o sucesso dos anos 1980, Escrito nas Estrelas.

Fu conta que o canal foi esperado por muito tempo, e, agora, encontra nele uma maneira de se expressar livremente criando uma conexão ainda maior com o público. Ela explica que, após a participação no reality, sentiu uma grande mudança na sua relação com a internet e agora, a enxerga também como um trabalho.

A ex-atleta diz que, antes não entendia muito bem a web, porém, agora com ajuda de sua equipe é uma pessoa bastante antenada. "Respondo todo mundo no Twitter [X], que eu amo, e adoro compartilhar momentos no meu Instagram. A internet se transformou em um meio onde posso interagir diretamente com meus seguidores e me estou me divertindo muito com eles."

