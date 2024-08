Mansão de Lionel Messi é pichada por ativistas climáticos em Ibiza

Nesta terça-feira, 6, a mansão do jogador Lionel Messi em Ibiza foi pichada por ativistas climáticos, que justificaram o ato nas redes sociais; entenda

Nesta terça-feira, 6, Lionel Messi teve sua mansão em Ibiza, na Espanha, pichada por ativistas climáticos. Segundo os próprios responsáveis, o objetivo do ato era evidenciar a responsabilidade dos mais favorecidos pela crise climática no planeta.

Em vídeo divulgado pelo grupo em frente à casa do jogador, foi mostrado um cartaz coma frase, em inglês: "Help the Planet -- Eat the Rich -- Abolish the Police" - que significa "Ajude o planeta, coma os ricos. Acabe com a polícia", em tradução para o português. Além disso, a fachada branca do imóvel foi pintada com tintas vermelha e preta, em forma de protesto.

Ainda segundo o grupo, eles escolheram a residência de Messi por se tratar de uma “construção ilegal”. Outro argumento utilizado foi um relatório da Oxfam de 2023, para responsabilizar os ricos pela crise climática enfrentada pelo mundo.

O estudo revelou que, em 2019, o 1% mais rico da população mundial gerou a mesma quantidade de emissões de carbono que os dois terços mais pobres do planeta. Além disso, destacou que este grupo menos favorecido é o que mais sofre com as consequências das mudanças climáticas, devido à sua maior vulnerabilidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FuturoVegetal🍒 (@futurovegetal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FuturoVegetal🍒 (@futurovegetal)

Lionel Messi é proprietário do imóvel há dois anos

Atualmente atuando pelo Inter Miami, nos Estados Unidos, Lionel Messi adquiriu a mansão luxuosa em 2022, de um empresário suíço, por aproximadamente 11 milhões de euros - cerca de R$ 68 milhões. A residência possui um spa, uma sauna e uma sala de cinema.

De acordo com a mídia espanhola, o imóvel não recebeu o certificado de ocupação, documento emitido por uma agência do governo local com o objetivo de comprovar que a residência está em condições de ser habitada. Isso ocorreu devido à construção de vários cômodos na propriedade sem a devida permissão.