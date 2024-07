Esposa de Lionel Messi arranca suspiros em passeio de lancha

Esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo ostenta o corpo magérrimo ao aparecer com look estilo fio-dental durante passeio com o maridão

Esposa do jogador de futebol Lionel Messi, Antonela Roccuzzo arrancou suspiros dos seguidores ao mostrar sua beleza em um novo álbum de fotos no Instagram. Desta vez, a estrela exibiu como foi o seu passeio de barco durante o final de semana na companhia do maridão.

Nas fotos, ela apareceu só de biquíni vermelho no estilo fio-dental e ostentou sua beleza impecável. Ela deixou à mostra suas curvas poderosas e a barriga reta.

Vale lembrar que Antonela e Messi tiveram três filhos juntos, Thiago, Theo e Ciro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

A história de amor de Lionel Messi e Antonela Roccuzzo

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo estão casados desde 2017. Eles se conhecem desde que são crianças. Nascida na Argentina, em Rosário, ela conheceu Messi quando tinha apenas 9 anos. Muito antes do atleta se tornar um fenômeno do futebol, ele costumava ir a um mercado da região, que era dos pais de Antonella, e os dois viraram amigos. Porém, a amizade se distanciou quando, aos 13 anos, o jogador foi para a Espanha, para jogar no Barcelona.

Amigos do craque contam que, mesmo longe da amiga, o atleta nutriu uma paixão e continuava enviando cartas à ela. Neste período, Antonella começou a namorar outro rapaz e esteve afastada de Messi por alguns anos. No entanto, após enfrentar a morte de uma amiga próxima, a promessa do Barcelona voltou à Argentina para a consolar.

Depois disso, eles começaram a namorar e mantiveram o relacionamento à distância. O jogador assumiu publicamente o romance em 2009, e, no ano seguinte, Antonella se mudou para a Espanha e foi viver com o craque. Pouco tempo depois, em 2012, o casal já deu as boas-vindas a Thiago Messi, que hoje tem 10 anos. Mateo, o segundo filho do casal, chegou em 2015.

Messi e Antonella se casaram apenas em 2017, já com seus dois filhos. Um ano após a cerimônia, eles tiveram Ciro, o caçula da família. Atualmente, ela prefere manter uma postura reservada, sem dar entrevistas, fazer declarações polêmicas ou se envolver em boatos.