Após ótima performance de Gabriel Medina nos Jogos Olímpicos de Paris, mãe do atleta presta homenagem ao filho durante 'Encontro com Patrícia Poeta'

Na última segunda-feira, 29, Gabriel Medina virou assunto na web após sua ótima performance nos Jogos Olímpicos de Paris. O surfista brasileiro acalçou um 9,9, maior nota no esporte até o momento. Durante o Encontro com Patrícia Poeta exibido nesta terça-feira, 30, a mãe do atleta, Simone Medina, fez uma declaração ao filho.

"Eu vim aqui para falar que eu sou uma mãe muito orgulhosa desse dia por ter um filho na olimpíada. O Gabriel sempre tira o melhor sorriso da gente. E assim como ele fala, que ele surfa para a família, que ele gosta de surfar para a família, a gente também adora ver ele dar show, como foi o 9,9, a maior nota olímpica no surfe até agora. E eu espero que ele tire o 10. Vamos buscar esse ouro", disse ela, orgulhosa.

Vale lembrar que a homenagem de Simone Medina foi prestada dois meses após a reconciliação com o filho. Depois de um tempo afastados, Gabriel Medina surgiu ao lado da mãe em uma publicação nas redes sociais, em maio deste ano.

Confira a declaração na íntegra:

Assunto do momento: Gabriel Medina foi destaque no programa @Encontro.Entrevista com Simone Medina, mãe do Gabriel ❤️#Olympics#Surfing 🎥Direitos de Imagem e reprodução Globopic.twitter.com/RwS92OoxSf — Portal Medina (@portalmedinabr) July 30, 2024

Entenda rivalidade entre Gabriel Medina e surfista japonês nas Olimpíadas

