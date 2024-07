Saiba motivo de rivalidade entre Gabriel Medina e surfista japonês nas Olimpíadas

Gabriel Medina brilhou nas Olimpíadas de Paris após elevar o nível da competição e encerrar o jogo para Kanoa Igarashi, seu maior rival desde Tóquio

Gabriel Medina decretou fim de jogo para Kanoa Igarashi nas Olimpíadas de Paris, nesta segunda-feira, após vencer a quinta bateria das oitavas de final contra o competidor do Japão, em Teahupo'o no Taiti. A rivalidade entre os dois nasceu nos últimos jogos, em Tóquio, quando o surfista japonês derrotou o tricampeão mundial e fez publicações provocativas no X (antigo Twitter), após Medina contestar sua nota na prova. Saiba os detalhes do conflito a seguir.

Medina X Igarashi - Olimpíadas de Tóquio, 2021

Em julho de 2021, Gabriel e Kanoa disputavam a semifinal nas Olimpíadas de 2020, realizadas no ano seguinte em decorrência da pandemia de Covid-19. Na ocasião, Medina estava à frente, mas foi surpreendido por uma manobra marcante do japonês, o que elevou sua nota.

O brasileiro contestou a nota do surfista e apontou que sua performance era superior ao do colega de esporte. No entanto, nada mudou. Medina foi eliminado e Igarashi seguiu na disputa, vencendo a prata, atrás de outro brasileiro, Ítalo Ferreira.

Após a atitude do brasileiro, o surfista fez algumas provocações a ele e aos torcedores brasileiros no X: "Chora, chora, que eu estou feliz. Blá-blá-blá", escreveu Kanoa. Em seguida, Gabriel reagiu às provocações: "Enfim, tem que ter paciência. Fazer palhaçada é fácil. Ganhei inúmeras vezes e nunca brinquei".

Revanche de Gabriel Medina - Olimpíadas de Paris, 2024

Nesta segunda-feira (29), o atleta brasileiro competiu com Igarashi nas oitavas de final, que acontecer no Taiti. As manobras de Medina garantiram ao surfista um 9.90, uma nota histórica na competição. Além disso, Gabriel foi avaliado com 10 por dois dos jurados, que pode ter sido os primeiros da modalidade.

o medina fazendo tudo e pedindo 10 pros juízes pic.twitter.com/0hF5OQ3HTc — luscas (@luscas) July 29, 2024

Na segunda tentativa, Medina recebeu um 7.5 após despencar de uma onda e ficou com somatória 17.5. Enquanto isso, Kanoa teve apenas 6.44 de pontuação, o que fez com que o jovem se despedisse da competição.

"Estou vivendo um sonho, fico feliz de representar meu país. (...) Senti que foi um 10, 9.90 não tem como reclamar", disse o atleta a equipe de comunicação da Comissão Olímpica Brasileira (COB).