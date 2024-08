Mãe de Bruninho defende o filho após críticas por desempenho nas Olimpíadas

Nas redes sociais, a também ex-jogadora Vera Mossa saiu em defesa do filho; Bruninho publicou despedida após derrota da Seleção Brasileira em Paris

Vera Mossa, ex-jogadora e mãe de Bruninho, levantador da Seleção Masculina de Vôlei, publicou um desabafo nas redes sociais enaltecendo o filho. Ela lamentou a eliminação do Brasil para os Estados Unidos na última terça-feira, 06.

"O sonho da quarta medalha olímpica do Bruno acabou, foi triste e sei o quanto ele e todos da equipe se dedicaram e lutaram por isso, mas não aconteceu... a vida tem dessas, né?", lamentou ela. Ela afirmou que a Seleção lutou pela vaga na semi. "O importante mesmo é que todos fizeram tudo com amor, vivenciaram Paris 2024, e nos proporcionaram muitas emoções", afirmou.

Ao final, Vera Mossa mandou um recado para aqueles que criticaram o desempenho do filho. "Para os críticos de "sofá", só tenho uma palavra: EVOLUAM!!! Não é o fim, é o caminho!! Vamos sempre em frente!!! Te amo infinito, Bruninho", afirmou.

Ainda na terça-feira, o jogador surpreendeu os fãs ao anunciar sua possível despedida do vôlei após a derrota da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2024 . Em suas redes sociais, o jogador deixou claro que está considerando a aposentadoria do esporte após 18 anos de carreira.

Através do Instagram, Bruninho compartilhou uma foto de sua provável última competição com a camisa verde e amarela. Na legenda, ele abriu o coração e indicou que pode estar na hora de se aposentar: "Eu lutei com todas as minhas forças, todos esses 18 anos, o meu maior orgulho sempre foi vestir essa camiseta e representar o meu país”, iniciou.

“Nem nos meus melhores sonhos imaginei poder disputar cinco Olímpiadas, conquistar três medalhas olímpicas, e todos os títulos possíveis pela seleção. Falhei, chorei e caí várias vezes, inclusive agora”, Bruno lamentou a derrota da equipe masculina neste ano e afirmou que ainda enfrenta dificuldades para lidar com as perdas.

“Fui sempre meu maior crítico e talvez por isso eu tenha entendido que a única maneira de enfrentar isso era trabalhando ainda mais para me tornar a cada dia a minha melhor versão. Sou muito grato a Deus e a todos os companheiros, treinadores e ídolos que estiveram ao meu lado e me inspiraram todos os dias nessa aventura”, ele completou. Por fim, Bruninho agradeceu o apoio do público e se despediu