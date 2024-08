Jogador de vôlei Bruninho Rezende surpreende ao publicar despedida após derrota da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2024

Nesta terça-feira, 6, Bruno Rezende, mais conhecido como Bruninho, surpreendeu seus seguidores ao anunciar sua possível despedida do vôlei após a derrota da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2024. Em suas redes sociais, o jogador deixou claro que está considerando a aposentadoria do esporte após 18 anos de carreira.

Através do Instagram, Bruninho compartilhou uma foto de sua provável última competição com a camisa verde e amarela. Na legenda, ele abriu o coração e indicou que pode estar na hora de se aposentar: "Eu lutei com todas as minhas forças, todos esses 18 anos, o meu maior orgulho sempre foi vestir essa camiseta e representar o meu país”, iniciou.

“Nem nos meus melhores sonhos imaginei poder disputar cinco Olímpiadas, conquistar três medalhas olímpicas, e todos os títulos possíveis pela seleção. Falhei, chorei e caí várias vezes, inclusive agora”, Bruno lamentou a derrota da equipe masculina neste ano e afirmou que ainda enfrenta dificuldades para lidar com as perdas.

“Fui sempre meu maior crítico e talvez por isso eu tenha entendido que a única maneira de enfrentar isso era trabalhando ainda mais para me tornar a cada dia a minha melhor versão. Sou muito grato a Deus e a todos os companheiros, treinadores e ídolos que estiveram ao meu lado e me inspiraram todos os dias nessa aventura”, ele completou.

Por fim, Bruninho agradeceu o apoio do público e se despediu: “Momentos mágicos que estarão sempre na minha recordação....fruto de muita paixão, dedicação e luta. Família, amigos e todos que estiveram comigo, obrigado de coração. Um grande beijo no coração”, concluiu o jogador de vôlei, que já tinha dado indícios de sua aposentadoria.

“Por mais que a gente soubesse que era difícil todo o percurso, mas a gente sempre acreditou. Aqui dentro existe uma cobrança muito grande, uma responsabilidade muito grande de tudo aquilo que a gente fez durante vinte anos aí, sei lá, mais de vinte anos. Então, a gente sofre com uma derrota como essa”, Bruninho declarou em seu ‘último jogo’.

Bruninho viveu affair com atriz famosa:

Além de ser um destaque na seleção masculina de vôlei, Bruninho também já foi alvo de especulações sobre sua vida pessoal no passado. Inclusive, o atleta viveu um breve affair com uma atriz bastante famosa: Rafa Kalimann. Na época, a influenciadora digital e apresentadora afirmou que não queria rotular o romance, mas que estava rolando.

Os dois já foram vistos aos beijos em uma festa e ela falou de sua admiração por ele. “Tem que rotular os beijos na boca? Não tem. A gente está se conhecendo. Não quero cair na pressão. Somos muito bem resolvidos com o que somos e queremos. Está gostoso assim. Ele é uma pessoa que admiro muito”, Rafa contou antes de romper o affair em 2022.