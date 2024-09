Ex-namorada de Vini Jr. usa item do jogador e fãs especulam volta do casal

Em meio aos rumores de reconciliação, a influenciadora Maju Mazalli publicou foto utilizando item do jogador e ex-namorado, Vini Jr; confira

Nesta segunda-feira, 2, uma nova atualização nas redes sociais da influenciadora Maju Mazalli reforçou os rumores de um possível retorno no relacionamento com Vini Jr. Após publicar uma foto usando o tênis do jogador, Maju compartilhou uma selfie ao lado de Kim Kardashian, que esteve na casa do atleta há duas semanas.

Na postagem, a morena compartilhou uma sequência de fotos que marcaram seus últimos dias e, dentre os registros, posou usando um tênis escrito "Vini". A publicação recebeu um comentário do jogador do Real Madrid, que escreveu emojis de urso e coração na foto, dando ainda mais esperança aos fãs.

"Eu torço por esse casal!", confessou um seguidor. "@vinijr eu confio em você", brincou outro. "Eles reataram?", questionou mais um internauta. "Esse Nike a gente conhece (risos)", escreveu mais um, fazendo referência ao tênis de Maju em uma das fotos.

Confira o comentário de Vini Jr.:

Vale destacar que os rumores começaram há dois meses, quando a influenciadora foi vista torcendo junto à família do jogador no camarote do Real Madrid. A ex-participante do De Férias com o Ex namorou o atleta entre 2019 e 2021, mas voltou a se aproximar do carioca no início deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por maria (@majumazalli)

Jogador Vini Jr. recebe visita de Kim Kardashian em sua casa

Em suas redes sociais, Vini Jr. sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 49 milhões de seguidores. Na sexta-feira, 23, o jogador do Real Madrid recebeu uma visita ilustre em sua casa.

Em sua conta no Instagram, o atleta publicou uma foto em que aparece ao lado de ninguém mais ninguém menos do que Kim Kardashian. A famosa ainda estava acompanhada pelo filho Saint, de oito anos, fruto do seu casamento com Kanye West.

"Obrigado por virem à minha casa", escreveu Vini na legenda da publicação. Frequentemente, Kim é vista acompanhando o filho em eventos esportivos. Confira o registro.