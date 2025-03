Morre Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Causa da morte é revelada

Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, morreu aos 77 anos nesta quarta-feira, 26. Entenda o que levou à morte dele

Prefeito de Belo Horizonte, o político Fuad Noman, do PSD, morreu aos 77 anos de idade nesta quarta-feira, 26. De acordo com o Jornal O Globo, ele faleceu em decorrência da fragilização em sua saúde nos últimos tempos .

O político estava internado desde o dia 3 de janeiro após apresentar um quadro grave de insuficiência respiratória. Ele chegou a ficar na UTI e com ventilação mecânica por um período. Na noite de terça-feira, 25, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado pelos médicos. Além disso, ele estava com insuficiência renal aguda. De acordo com o site G1, o político também teve um choque cardiogênico, que é quando o coração não consegue bombear o sangue e precisa de medicamentos.

Durante a campanha eleitoral, Noman enfrentou o tratamento contra um linfoma abdominal, que é um tipo de câncer, e entrou em remissão total do tumor após alguns meses.

Depois de conquistar a reeleição, o político contou que seu objetivo era terminar o mandato para terminar os projetos que tinha iniciado. "Eu não quero ser governador, senador ou deputado. Meu sonho era ser reeleito prefeito para terminar as obras que comecei. Vou terminar meu mandato com quase 81 anos, e não faz sentido procurar mais aventuras como essa. Espero ter saúde para conseguir concluir o mandato e fazer o que tem de ser feito. Depois, vou para casa. Espero que esteja tudo bem. Meus netos, a essa altura, já vão estar formados, casando. Ainda estou cheio de saúde, graças a Deus, mas de fato será meu último cartucho", disse ele ao Jornal O Globo.

Com a morte dele, o vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil) vai assumir o mandato.

O anúncio da morte

O anúncio da morte de Fuad Noman foi feito pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio de nota oficial. Leia abaixo:

"É com profundo pesar que a Prefeitura de Belo Horizonte informa o falecimento do prefeito Fuad Noman, nesta quarta-feira, 26 de março de 2025, aos 77 anos. Fuad Noman dedicou décadas de sua vida ao serviço público, sempre pautado pelo compromisso com a ética, o diálogo e o bem-estar da população de Belo Horizonte. Economista por formação, com sólida trajetória na administração pública, Fuad ocupou importantes cargos no Governo Federal, Governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte, sempre deixando marcas de competência, responsabilidade e sensibilidade social", informaram.

E completaram: "Em 2022, assumiu o cargo de prefeito da capital mineira, e desde então conduziu a cidade com serenidade, firmeza e espírito público. Fuad era conhecido por seu trato gentil, sua capacidade de escuta e seu amor por Belo Horizonte. Um homem público íntegro, cuja história se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos os cidadãos belo-horizontinos que perdem não apenas um líder, mas um exemplo de ser humano. A cidade se despede com gratidão e reverência".