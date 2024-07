Jogador de futsal morre após passar mal durante partida em Santa Catarina

Tragédia no esporte! Atleta de futsal de 23 anos morre após sofrer um mal súbito durante campeonato de futsal em Santa Catarina

Na última segunda-feira, 29, Alexandre Soares Nascimento, jogador de futsal de 23 anos, morreu após sofrer um mal súbito durante uma partida em Navegantes, Santa Catarina. Segundo o G1, o incidente ocorreu quando o atleta passou mal após sofrer uma queda e bater a cabeça no meio do jogo durante o Campeonato Citadino de Futsal.

Segundo nota divulgada pela Fundação Municipal de Esportes de Navegantes, Alexandre, conhecido como Alex, foi socorrido após cair e bater a cabeça no chão. Ele parecia cansado durante o intervalo, mas chegou a retornar à quadra, quando sofreu o mal súbito. Seus colegas de equipe o levaram às pressas para o Hospital de Navegantes.

Após ser reanimado, Alex foi transferido para um hospital em Itajaí. Embora tenha resistido inicialmente, ele passou cerca de três dias na Unidade de Terapia Itensiva, antes de falecer na última segunda-feira, 29. Segundo o G1, a família decidiu transferir o corpo do atleta para sua cidade natal, Bragança, no Pará, onde ocorrerá a cerimônia de despedida.

Através das redes sociais, a Liga Navegantina de Desportos se pronunciou sobre o ocorrido e lamentou a jovem do atleta: "Com grande pesar, em respeito a família e amigos enlutados, diante do falecimento do atleta Alex Soares do Nascimento, ocorrido nesta madrugada no Hospital Marieta, Itajaí. Unidos em solidariedade e sentimento, adiarmos a rodada do dia 29/07. Nos colocamos à disposição", disseram.

