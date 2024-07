Olimpíadas 2024: Atleta recebeu diagnóstico de tumor meses antes de competição

A brasileira Nathalie Moellhausen, eliminada das Olimpíadas 2024, realizará uma cirurgia para retirada do tumor nos próximos dias

A atleta de esgrima Nathalie Moellhausen está passando por uma situação delicada em sua vida pessoal. Eliminada das Olimpíadas de Paris 2024 após perder para a canadense Ruien Xiao na estreia dos Jogos, ela foi diagnosticada com tumor na coluna em fevereiro deste ano.

De acordo com informações do COB (Comitê Olímpico do Brasil), Nathalie realizará uma cirurgia na próxima quarta-feira, 31. Na véspera de sua competição, sem dar muitos detalhes a respeito de sua saúde, ela usou as redes sociais para revelar que havia sido hospitalizada dias antes, mas que estava liberada para as disputas em Paris.

Durante o combate contra Ruien Xiao, a atleta precisou de atendimento médico e passou cerca de três minutos sentada com o corpo envergado para baixo. Apesar das dores crônicas no local do tumor, ela conseguiu retornar e finalizou o duelo.

Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, ela falou sobre a cirurgia e deixou um recado aos brasileiros que estão competindo nos Jogos Olímpicos: "É uma cirurgia muito importante que vai me parar o corpo, dependendo da minha recuperação, durante um mês. Vou estar atrás de todos vocês. Sei que estão chegando as primeiras medalhas. Sejam todos heróis de vocês mesmos, heroínas de vocês mesmos e façam esse Brasil brilhar. Estamos juntos", declarou.

Após a eliminação de Nathalie Moellhausen por 15 a 11, o perfil oficial do Comitê Olímpico Internacional publicou uma mensagem de apoio à atleta de esgrima. "Você é uma gigante do esporte brasileiro", declararam. Vale lembrar que a atleta, de 38 anos, conquistou o melhor resultado do Brasil na esgrima dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, quando chegou até as quartas de final.

A luta de Nathalie Moellhausen contra o tumor

Na sexta-feira, 26, a equipe de Nathalie Moellhausen usou as redes sociais da atleta para divulgar uma nota oficial revelando que ela foi hospitalizada dias antes do início das Olimpíadas 2024. Confira o comunicado na íntegra:

"Nathalie finalmente vai estrear na esgrima amanhã no Grand Palais, depois de uma estranha ironia do destino, que tornou sua jornada olímpica recentemente difícil, dada a um sério problema de saúde, exigindo hospitalização de emergência, do qual ela recebeu alta apenas esta semana. O desafio tem sido enorme para recuperá-la a tempo de competir.

Seja qual for o resultado, Nathalie ficará em sua amada pista de esgrima mais uma vez enquanto sonhava, contra todas as estatísticas e previsões. Apesar de seu recente silêncio, ela expressa toda a sua profunda gratidão à sua equipe, federações, clubes de esgrima, parceiros, torcedores, jovens esgrimistas ao redor do mundo que acompanham sua bela jornada. E um agradecimento especial à incrível equipe médica francesa".