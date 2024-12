Boxeador de 35 anos morre dias após vitória

O boxeador Paul Bamba, de 35 anos, morreu após conquistar o cinturão em luta importante de sua carreira

O boxeador Paul Bamba morreu aos 35 anos de idade. Ele faleceu na sexta-feira, 27, poucos dias após conquistar o cinturão em uma luta importante de sua carreira.

Seis dias antes de sua morte, o atleta conquistou o cinturão da WBA (Associação Mundial de Boxe). Em sua carreira, ele tinha 19 vitórias, sendo 18 por nocaute, e apenas 3 derrotas.

A morte dele foi anunciada pelo empresário Ne-Yo. “É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de nosso amado filho, irmão, amigo e campeão de boxe Paul Bamba, cuja luz e amor tocaram inúmeras vidas. Ele era um competidor feroz e confiante, com uma ambição incansável de conquistar coisas grandes Mas, mais do que qualquer coisa, ele era um indivíduo tremendo que inspirou muitos com sua motivação e determinação excepcionais. Nós estamos de corações partidos por sua morte e, gentilmente, pedimos privacidade durante este momento difícil", informaram.

Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada.

Demi Lovato lamentou a morte do ex-namorado, que era lutador

A cantora Demi Lovato compartilhou uma mensagem lamentando a morte do lutador brasileiro Guilherme Gomes Vasconcelos, mais conhecido como Guilherme Bomba. O ex-UFC e TUF Brasil foi encontrado sem vida aos 38 anos na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 15.

Demi e Guilherme viveram um romance entre 2016 e 2017 e eram constantemente flagrados por paparazzi de plantão. Por meio das redes sociais, a artista se mostrou sentida com a triste notícia sobre o ex-namorado.

"Muito triste! Enviando amor para você, querido. Descanse em paz, doce anjo!", escreveu Demi Lovato nos comentários de uma postagem no Instagram. O lutador brasileiro ganhou notoriedade ao participar do reality 'The Ultimate Fighter'. A causa da morte não foi revelada.