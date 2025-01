Filha do surfista Danilo Couto morre aos 19 anos no Havaí

O surfista de ondas gigantes Danilo Couto se pronuncia após a morte trágica de sua filha Tiare Beatriz Couto, de 19 anos, no Havaí

O surfista de ondas gigantes Danilo Couto está de luto. A filha dele, Tiare Beatriz Couto, faleceu aos 19 anos de idade na virada de ano de 2024 para 2025.

De acordo com o site Globo Esporte, a jovem sofreu um acidente no Havaí na virada de 31 de dezembro para 1 de janeiro, mas a causa do acidente não foi revelada pela família.

Nas redes sociais, Danilo se pronunciou pela primeira vez sobre a morte da filha e prestou uma homenagem para ela. "“Quem tem Deus como império no mundo não está sozinho ouvindo sininhos”. Minha filha, descanse em paz e tranquila, sua missão foi cumprida com excelência, ensinou o verdadeiro amor por onde passou,siga amando ensinando e com sua energia contagiante viva a sua nova jornada divina. Eternamente Te amarei, Tiare Beatriz Couto", afirmou.

Tiare Beatriz nasceu e foi criada na ilha de Oahu. Ela acompanhou de perto a carreira do pai ao longo do seu crescimento. A jovem era estudante de Estudos Ambientais e Ciência Política na Universidade de Utah, em Salt Lake.

Jornalista lamenta a morte de Tiare Beatriz

Nas redes sociais, o jornalista Ader Oliveira, que é amigo da família de Danilo Couto, lamentou a morte de Tiare Beatriz Couto com um texto emocionante sobre ter acompanhado a vida da jovem.

"Você ainda estava no colo da sua mãe quando fui à Península de Maraú pela primeira vez, junto com seu pai (@danilocouto11), @wilson.nora e outros amigos. Desde pequenininha, você já vivia as aventuras do seu pai, um dos maiores big riders da nossa história. Passei mais de um mês no Havaí, no quarto da sua casa, brincando contigo. Lembro como se fosse ontem da viagem que você e seus pais fizeram para Salt Lake, antes da cerimônia do XXL. Fiquei sozinho na casa e com duas missões: “Cuida do coelhinho da Tiare” e “Evita conversa com o vizinho doido”", disse ele.

E completou: "O coelhinho fugiu um dia, e entrei em pânico! Procurei por todo o quintal até anoitecer, e o tal vizinho apareceu. Meio maluco, ele me ofereceu ajuda, e, mesmo com receio, aceitei. Por sorte, conseguimos achar o bichinho, e eu nunca esqueci o alívio que senti. No XXL, te vi dividir o pódio com seu pai em sua maior conquista. Você cresceu e se tornou uma mulher, cursando Estudos Ambientais e Ciência Política na Universidade de Utah, cheia de planos para o futuro".

Por fim, ele disse: "Mas sua jornada foi interrompida cedo demais, aos 19 anos, em um acidente na virada do ano no Havaí. Isso apenas seis dias antes de o falecimento do seu tio e ídolo do surfe Márcio Freire completar um ano. Mais um início de ano duro, uma perda irreparável para toda a sua família e também para quem ama e acompanha a história dos “Mad Dogs”. Desejo força ao nosso grande big rider @danilocouto11, a Laura Gene, aos irmãos Keahi e Ian, e a todos os familiares e amigos".