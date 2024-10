Morre John Amos, de Um Príncipe Em Nova York, aos 84 anos

O ator John Amos faleceu aos 84 anos de idade em Los Angeles, EUA, e o filho comove com recado de despedida

O ator e roteirista John Amos, que atuou no filme Um Príncipe em Nova York, faleceu aos 84 anos. A morte dele aconteceu no dia 21 de agosto, em Los Angeles, Estados Unidos, mas o filho dele só deu a notícia na imprensa nesta terça-feira, 1º.

Por meio de um comunicado, o filho do artista lamentou a morte dele. “É com profunda tristeza que compartilho com vocês que meu pai fez a transição. Ele era um homem com o coração mais gentil… E era amado no mundo todo. Muitos fãs o consideram seu pai na TV. Ele viveu uma vida boa. Seu levado viverá em seus excelentes trabalhos na televisão e no cinema como ator”, declarou.

Amos também atuou na minissérie Raízes, de 1977, e em Mary Tyler Moore, Um Maluco no Pedaço e West Wong: Nos Bastidores do Poder.

Morre Maggie Smith

A atriz Maggie Smith faleceu aos 89 anos de idade no dia 27 de setembro de 2024. Ela ficou mundialmente conhecida por ter atuado como a professora Minerva nos filmes da saga Harry Potter e também pela série Downton Abbey.

A morte dela foi confirmada por sua família por meio de um comunicado no final da manhã. “É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã desta sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à maravilhosa equipe do Chelsea and Westminster Hospital por seu cuidado e gentileza incansável durante seus últimos dias. Agradecemos por todas as suas mensagens gentis e apoio, e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento”, informaram.

Em sua longa carreira nas artes dramáticas, Smith ganhou dois Oscars, três Emmys e outros prêmios.

Maggie Smith era o nome artístico de Margaret Smith, que nasceu em Ilford, Essex, Reino Unido. Ela estudou teatro em sua juventude e iniciou a carreira nos palcos na década de 1950. A estrela brilhou na Broadway e também em teatros britânicos, além de ter um longo currículo no cinema.