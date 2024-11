Quanto? Vaquinha para estádio do Corinthians já arrecadou milhões

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, organizou uma vaquinha para quitar o financiamento da Neo Química Arena

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, organizou uma campanha de arrecadação de dinheiro para o pagamento à Caixa Econômica Federal do financiamento da Neo Química Arena, casa do time. E o sucesso da vaquiha foi imediato. Em menos de 24 horas, as doações já ultrapassaram os R$ 6 milhões, conforme o site oficial da campanha.

O objeto da campanha é arrecadar R$ 700 milhões, que é o valor aproximado da dívida da Neo Química Arena. A iniciativa tem aval do clube e do banco. Conforme noticiou o GE, uma comissão fiscal independente está acompanhando a ação. O Corinthians não terá acesso aos valores e não há risco de a conta ser alvo de bloqueios ou penhoras.

Por meio do site da campanha, os torcedores podem acompanhar as doações em tempo real. Todos que contribuírem receberão um certificado de doação e, caso autorizem, seus nomes serão divulgados no painel de doadores que será instalado na arena.

O que diz a descrição da campanha?

No site, a organizada do Corinthians incentiva os torcedores a fazerem parte da missão. "Convocamos a Fiel Torcida para fazer parte de mais um momento importante para a história do Corinthians. A campanha de arrecadação de fundos que está sendo desenvolvida de forma independente pela torcida tem como objetivo contribuir com a quitação da dívida entre o Clube e a Caixa Econômica Federal que surge do financiamento realizado para a construção do estádio no ano de 2011".

"O apoio de cada torcedor será fundamental para alcançarmos os resultados esperados desta iniciativa e nos orgulharmos do legado deixado para as próximas gerações de corinthianos", explica a descrição. Quem quiser doar, pode escolher entre as opções rápidas disponibilizadas nos valores de R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100, ou escrever um valor personalizado.

Leia também: Indireta? Pai de Gabigol faz reflexão após polêmica com camisa do Corinthians