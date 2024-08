Izquierdo: Time de futebol anuncia decisão sobre a família do atleta morto

Time de futebol faz promessa para família do jogador Izquierdo, que faleceu nesta semana após mal súbito durante jogo

O time de futebol Nacional tomou uma decisão sobre ajudar a família do jogador Juan Izquierdo após a morte dele. O presidente do clube, Alejandro Balbi, surpreendeu ao contar que vai seguir pagando o salário do atleta para a família dele pelo período de oito anos.

A decisão foi anunciada na quinta-feira, 29, após o velório do corpo do jogador no Uruguai. “Está escrito no estatuto que a Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Uma parte importante do que se paga e recebe, neste caso a viúva e seus filhos, é pago pela AUF de acordo com o convênio e regulamento vigente”, afirmou o presidente.

Além disso, ele agradeceu pelas manifestações de solidariedade após a triste notícia. “Muita dor. Toda essa gente que veio, e começo pelo elenco do São Paulo, presidente, dirigentes, jogadores e até torcedores do Peñarol. Fico com a resposta cívica. Estamos acompanhando a família, que está destruída. Juan era um cara íntegro, querido em todos os elencos. Me preocupa a família Izquierdo. Nós vamos seguir em frente, gravemente feridos. Eu estou destruído, mas não posso nem me colocar no lugar da família de Juan. Me resta agradecer a ele e a toda a família”, contou.

O que aconteceu com Juan Izquierdo?

O jogador de futebol Juan Izquierdo sofreu um mal súbito durante um jogo de futebol. No meio da partida, ele caiu no chão com dificuldade para respirar. Rapidamente, ele foi socorrido e levado ao hospital por uma ambulância.

O atleta sofreu uma arritmia e uma parada cardíaca. Ele foi ressuscitado e internado em estado crítico. Porém, na terça-feira, 27, ele teve a morte encefálica e faleceu às 21h38.

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca".