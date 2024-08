Ginasta volta a trabalhar como garçonete após ganhar medalha nas Olimpíadas

Vida que segue! Ginasta que garantiu medalha de prata é vista trabalhando em restaurante após fim das Olimpíadas de 2024

No último domingo, 11, as Olimpíadas chegaram ao fim e os atletas retornaram para casa depois de uma temporada na França. Entre eles, a ginasta chinesa Zhou Yaqin mostrou que, apesar de conquistar a medalha para seu país, a vida segue. Ela foi vista retomando sua rotina e trabalhando como garçonete no restaurante da família, em Hunan, na China.

Com apenas 18 anos, Zhou Yaqin se destacou na competição de ginástica olímpica e conquistou a medalha de prata, além de uma bonificação em dinheiro por representar seu país. Além disso, a ginasta também viralizou nas redes sociais, quando mordeu a medalha de maneira desajeitada no pódio e divertiu os internautas ao imitar as colegas.

Agora, longe dos tablados, traves e competições, Zhou mostrou que já voltou à sua rotina anterior. Ela foi vista trabalhando no restaurante da família, onde continua honrando suas raízes. Em fotos tiradas por um freguês, a ginasta aparece atuando como garçonete e servindo os clientes com uma sopa, mesmo depois de fazer sucesso internacional.

Remember that cute Chinese gymnast Zhou Yaqin?

After winning the Olympic silver medal, she has returned to her parents' home for a vacation.

Of course, you can't call it a vacation.

Because she needs to help work in the restaurant run by her parents.👍pic.twitter.com/MNy7rHLvh2pic.twitter.com/r15StYuJTO — ShanghaiPanda (@thinking_panda) August 13, 2024

Vale lembrar que, apesar de sua pouca idade, Zhou já se destaca no esporte e quase superou uma das melhores ginastas, a norte-americana Simone Biles, no Campeonato Mundial do ano passado. Se continuar com disciplina, foco e o apoio de sua família, ela tem o potencial para disputar o título de melhor ginasta do mundo.

