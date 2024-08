Medalhista olímpica, Rebeca Andrade se emociona e fala de seu legado

A ginasta Rebeca Andrade foi a convidada da apresentadora Ana Maria Braga desta terça-feira, 13, e não segurou a emoção durante o Mais Você

Em entrevista a Ana Maria Braga nesta terça, 13, Rebeca Andrade emocionou o Brasil mais uma vez. Ela não só fez a apresentadora ir às lágrimas com sua história, como também não conteve a emoção ao falar de seu legado, isso porque depois de Paris a ginasta é a maior medalhista olímpica brasileira.

"A gente incentiva a mostrar que é possível. Se for ver todo meu histórico, o lugar de onde a gente veio, como foi pra conquistar, como foi pra chegar, eu acho que ninguém pode falar não pros seus sonhos", disse.

A atleta ainda exaltou a mãe, Rosa, como sua maior incentivadora pessoal na carreira apesar das dificuldades: "Ela sempre se fez muito presente. Eu sentia saudade da minha mãe e dos meus irmãos pela presença, mas ela sempre se fez muito presente. Eu não sentia falta, era saudade de ver. Ela tava sempre ali pra mim. Acho que por isso eu consegui passar por tudo mesmo e construir tudo que a gente conseguiu construir junto".

Em seguida, Rebeca Andrade desabafou: "Eu sou tão nova ainda, só tenho 25 anos e estou alcançando lugares que eu nunca imaginei. Na minha cabeça eu só queria ser uma atleta, com suas medalhas olímpicas. Mas eu cheguei num patamar em que as pessoas me admiram não só pela atleta que eu sou, mas pela pessoa que eu mostro ser também".

"Estou muito feliz de estar aqui e poder me sentir abraçada e orgulhar tantas pessoas. Minha maior missão na vida é orgulhar minha mãe, e sempre vai ser, mas poder orgulhar meu país inteiro sendo quem eu sou, do meu jeito... A forma que as pessoas me olham é muito grandiosa mesmo. Pra mim, vou ser sempre a Rebeca, filha da Rosa, Rebe, atleta do Chico", disse.

"Eu entendo o lugar que eu tô, e é por isso que eu falo que vou cuidar com tanto carinho... Tenho muitos sonhos, e sonhos muito grandes, mas manter meus pés no chão, entendendo toda minha história, eu acho que é o que faz manter tantas pessoas me admirando. E é assim que eu vou ser, porque é uma honra", finalizou.