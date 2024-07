Ginasta Lorrane Oliveira fala sobre a irmã que morreu: ‘Se estivesse aqui’

Após vencer a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris, Lorrane Oliveira comoveu ao lembrar da irmã que morreu aos 21 anos

A ginasta brasileira Lorrane Oliveira, que estava na equipe que ganhou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, comoveu ao lembrar de sua irmã Maria Luiza, que faleceu aos 21 anos. Nesta quarta-feira, 31, a jovem iria completar 22 anos de idade caso estivesse viva. Com isso, a ginasta relembrou a data e uma foto delas juntas.

"Hoje você estaria fazendo 22 aninhos Lu/ Se você estivesse aqui hoje, diria pro mundo que o melhor presente de aniversário foi essa medalha olímpica. Seu orgulho e amor por mim era imenso. Mas sei que aí do céu está orgulhosa e muito feliz. Pra sempre vou te amar, minha estrela", afirmou.

A irmã de Lorrane faleceu no início de 2024, mas a causa da morte não foi divulgada pela família. Na época, a ginasta falou sobre a dor de perdê-la. "Eu estou completamente sem chão, e procurando maneiras para entender como vou seguir minha vida sem você. Você só tinha 21 anos, mas era tão inteligente, me aconselhava e me fazia mais forte como ninguém. O seu abraço era o mais reconfortante, principalmente nos momentos ruins", disse ela.

E completou: "Te agradeço por me fazer enxergar a vida de outra maneira, por me ajudar a me tornar a mulher mais forte que sou hoje e por ser minha fã número 1. Sabem aquele sorriso largo? A gargalhada sem igual? Então, o dela era o mais lindo... e com certeza é disso que sentirei mais falta, mas carregarei pra sempre na minha memória. Você me salvou inúmeras vezes, obrigada por ter sido minha pessoa! Te amarei eternamente".

Brasil conquista medalha inédita na ginástica

A equipe brasileira feminina de ginástica conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas Paris 2024. Nesta terça-feira, 30, as atletas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares subiram ao pódio em um feito inédito na história do esporte no Brasil.

Elas disputaram a grande final por equipes em vários aparelhos e conquistaram a nota suficiente para ficarem em terceiro lugar na competição. O primeiro lugar ficou com a equipe dos Estados Unidos, e o segundo lugar foi da equipe da Itália.

A ginástica feminina brasileira já tinha medalhas individuais, mas é a primeira vez que conquista a medalha por equipes.