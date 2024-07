Ginasta brasileira que conquistou bronze na final por equipes perdeu irmã no início do ano

Sendo uma das responsáveis pela conquista inédita da equipe feminina de ginástica, Lorrane Oliveira enfrentou grande perda no início do ano; entenda

Nesta terça-feira, 30, a equipe de ginástica feminina conquistou um feito inédito para o Brasil: a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E entre as responsáveis por essa conquista, a ginasta Lorrane Oliveira enfrentou um grande luto em sua família poucos meses antes das competições.

No início deste ano, ela perdeu a irmã, Maria Luiza, e publicou uma declaração emocinante em seu perfil oficial no Instagram. No momento, Lorrane confessou que estava "completamente sem chão, e procurando maneiras pra entender como vou seguir minha vida sem você".

"O seu abraço era o mais reconfortante, principalmente nos momentos ruins. Te agradeço por me fazer enxergar a vida de outra maneira, por me ajudar a me tornar a mulher mais forte que sou hoje e por ser minha fã número 1", disse ela sobre o falecimento da irmã.

"Sabem aquele sorriso largo? A gargalhada sem igual? Então, o dela era o mais lindo. E com certeza é disso que sentirei mais falta, mas carregarei pra sempre na minha memória. Você me salvou inúmeras vezes, obrigada por ter sido minha pessoa! Te amarei eternamente", finalizou Lorrane, sem compartilhar a causa da morte.

Brasil conquista medalha inédita na ginástica

A equipe brasileira feminina de ginástica conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas Paris 2024. Nesta terça-feira, 30, as atletas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares subiram ao pódio em um feito inédito na história do esporte no Brasil.

Elas disputaram a grande final por equipes em vários aparelhos e conquistaram a nota suficiente para ficarem em terceiro lugar na competição. O primeiro lugar ficou com a equipe dos Estados Unidos, e o segundo lugar foi da equipe da Itália.

A ginástica feminina brasileira já tinha medalhas individuais, mas é a primeira vez que conquista a medalha por equipes.