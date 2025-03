Morre o surfista, ator e apresentador Daniel Sabbá aos 70 anos

O surfista, apresentador e ator Daniel Sabbá morreu aos 70 anos, conforme anunciado em suas próprias redes sociais nesta sexta-feira, 21

O surfista, apresentador e ator Daniel Sabbámorreu aos 70 anos, conforme anunciado em suas próprias redes sociais nesta sexta-feira, 21. Em 2022, o atleta sofreu um grave acidente no Rio de Janeiro, quando sua moto colidiu com um carro, e ele ficou preso nas ferragens do veículo. Desde então, ele enfrentava sequelas, como paralisia dos movimentos, e estava internado no Hospital Barra D'Or.

"É com imenso pesar e profundo respeito que comunicamos o falecimento de Daniel Sabba. Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor", informou o comunicado.

"Sua luz, sua alegria e sua imensa sabedoria continuarão a nos inspirar, mesmo na sua ausência física. Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade, lembrando que o amor e os ensinamentos que Daniel nos deixou jamais serão esquecidos. Seu espírito permanecerá imortal em nossos corações. Que sua jornada agora seja de paz e serenidade, e que possamos encontrar consolo nas boas lembranças que ele nos deixou", completaram.

Comunicado sobre a morte de Daniel Sabbá - Foto: Reprodução/Instagram

Em fevereiro deste ano, a família dele chegou a abrir uma vaquinha online para arrecadar fundos para o tratamento de Daniel. "A situação está difícil e os custos do tratamento estão cada vez maiores. Por isso, estamos criando essa campanha para arrecadar fundos que possam contribuir com as despesas do tratamento", dizia a descrição da arrecadação.

Carreira

Ao longo de sua carreira, Daniel participou de diversos campeonatos na década de 1980 e comandou programas de entretenimento, como o Sabbá Show, na TV Band e na CNT. Além disso, fez participações em novelas da TV Globo, como Paraíso Tropical, Belíssima, América e Pecado Capital. Com informações da revista Quem.

Leia também: Empresário queridinho dos famosos morre aos 39 anos: 'Coração dilacerado'