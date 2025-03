BBB 25: João Gabriel alfineta jogo de sister: 'Está a passeio'

Clima tenso entre os brothers! Após o Sincerão, João Gabriel se desentendeu com uma sister ao comentar sobre o jogo da colega

A dinâmica do Sincerão rendeu bastante assunto entre os brothers do BBB 25. Durante a madrugada desta terça-feira, 25, João Gabriel e Daniele Hypolito acabaram discutindo logo após a sister ouvir o colega de confinamento citando seu nome em uma conversa.

Tudo começou quando o irmão gêmeo de João Pedro perguntou aos aliados se, em algum momento da dinâmica ao vivo, apontou a forma como Daniele e Diego Hypolito deveriam jogar. "Não, porque a Dani estava falando na cozinha que o jeito dele era esse. Eu não [apontei] o jeito que os outros têm que jogar aqui, não", explicou o brother.

"Ela sempre justifica assim, amigo", comentou Renata. Neste momento, a ex-ginasta se pronunciou e João Gabriel repetiu a explicação: "Falei [seu nome] mas não ditei o jeito que vocês tinham que jogar, não. Falei que o jogo de vocês é morno, e é morno. Pra mim, é morno. O seu e do Diego. Não falei: 'Oh, vocês têm que mudar o jogo de vocês'", disse ele.

"Eu falei o que eu senti…", declarou Daniele Hypolito, sendo interrompida pelo colega. "Você sempre tem esse mesmo argumento: 'Ai, o meu jeito é esse'. Todo mundo aqui é desse jeito. Não estou ditando o jeito que vocês têm que jogar", disparou João Gabriel.

"Eu só falei que eu não falo mais alto. Eu tenho cuidado, sim, com as palavras, mas isso não quer dizer que eu não estou jogando. E nem quer dizer que a gente está aqui a passeio", falou a ex-ginasta. "Para mim, está. Na minha opinião está a passeio ", alfinetou o goiano.

💬 Daniele Hypolito: "Eu não falo mais alto, tenho cuidado sim com as palavras, mas isso não quer dizer que eu não tô jogando e que a gente tá aqui a passeio



💬 João Gabriel: "Pra mim tá"



XIIII! Climão entre João Gabriel e Daniele Hypolito 👀 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/ABS4nAKPAS — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

💬 Daniele Hypolito: "Quando eu falo, eu falo pra ouvir, João Gabriel"



Eita! João Gabriel e Daniele Hypolito se desentenderam na área externa #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/saqY06e3g8 — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2025

Briga? Clima fica tenso entre Aline e Vinicius

Na última segunda-feira, 24, o clima ficou tenso entre Aline e Vinicius no BBB 25, da Globo. Os dois entraram no jogo como uma dupla, mas se estranharam em uma conversa.

Tudo começou quando Aline disse que sente que Vinicius não a ouve. "Você se incomoda com minha opinião. Todo mundo fala as coisas pra você, você fica de boa, eu falo e você reage assim. Vira uma discussão porque tô dando uma opinião", disse ela. E ele perguntou: "Tô discutindo com você?".

Em resposta, ela disse: "Eu estava começando a falar, você interrompeu. Todo mundo aqui você ouve. Eu, você corta. Eu, você discute". Ele tentou encerrar a conversa. "Tá bom, Aline, tá bom", disse ele, deixando o clima tenso no ar.

Leia também: BBB 25: Daniele Hypolito abre o jogo para seu irmão: 'Voltou de um jeito diferente'