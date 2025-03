Virginia Fonseca compra novo avião de milhões; saiba os detalhes

Após presentear Zé Felipe com jatinho em 2023, Virginia Fonseca compra novo avião; influenciadora tinha mostrado iniciais da família na nova aquisição

A influenciadora Virginia Fonseca comprou mais um jatinho para sua família. Após presentear Zé Felipe em 2023 com uma aeronave caríssima, a empresária resolveu adquirir mais um avião para se locomover com a família pelo mundo.

Antes de embarcar nos últimos dias para Punta Del Este, no Uruguai, a apresentadora do SBT postou uma foto exibindo as iniciais dos filhos, dela e do marido em uma parte do avião. Na ocasião, ela não mostrou que se tratava de uma nova aquisição.

Agora, conforme informações divulgaldas pelo portal Leo Dias, foi confirmado que Virginia Fonseca comprou mais um avião. O modelo seria o Cessna Citation Sovereign, um jato executivo de médio porte, reconhecido pela sua combinação imbatível de conforto, desempenho e alcance. A aeronave foi fabricada pela Cessna, renomada marca pertencente à Textron Aviation, e promete proporcionar viagens com o máximo de luxo e privacidade, de acordo com o perfil Apaixonados por Aviação.

O modelo, fabricado em 2005, é equipado com 13 assentos e oferece serviços exclusivos de voo privado, tornando-se um dos preferidos dos milionários ao redor do mundo. Segundo consta no registro aeronáutico brasileiro, a compra teria acontecido no dia 22 de março de 2025, mas ela ainda não divulgou nas redes sociais.

Os valores do novo jato de Virginia variam entre US$ 4 milhões e US$ 5 milhões de acordo com o site bjtonline.com. Com a cotação atual do dólar, isso corresponde a um valor que pode variar entre R $ 22.958.800,00 e R$ 28.698.500,00.

Leia também:Virginia explica mistério relacionado ao seu novo jatinho

Confira os jatinhos de Virginia Fonseca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia reage após boatos de briga com Poliana Rocha

A influenciadora Virginia Fonseca reagiu aos boatos de que estaria afastada de Poliana Rocha. No domingo, 16, a esposa de Zé Felipe repostou um vídeo da sogra falando sobre a relação delas e mostrou que está tudo bem.

No registro, a mulher do sertanejo Leonardo apareceu explicando que não estão distantes por conta de um desentendimento, mas sim por conta de compromissos e viagens. "Está tudo ótimo, não teve briga, não teve ressentimento, não teve nada que magoasse tanto uma quanto a outra porque se tivesse nós duas, como duas pessoas adultas, chegaríamos uma para a outra e falaríamos 'não gostei disso, não gostei daquilo'. Não quero que vocês alimentem coisas que realmente não existem", disse e Virginia então reagiu. Saiba mais aqui!