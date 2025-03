Luciana Gimenez comenta recuperação após cirurgia de emergência: 'Logo estarei pronta para curtir'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Gimenez também detalha a estreia e as mudanças da 3ª temporada de seu podcast, Bagaceira Chique

No comando da terceira temporada do podcast Bagaceira Chique, Luciana Gimenez (55) encontra motivos para agradecer após o susto com uma hérnia de disco. Passando pela recuperação após a cirurgia de emergência, a apresentadora recorda o momento do diagnóstico, aproveita para retribuir o carinho dos fãs e dá detalhes da estreia do projeto.

"Cirurgia nunca é legal, mas precisei fazer. Agradeci por estar com uma equipe médica excelente, que cuidou muito bem de mim", diz Luciana Gimenez , em entrevista à CARAS Brasil. "Antes da operação foi muito assustador no início porque perdi por alguns dias o movimento natural dos meus braços, consegue imaginar o desespero?".

Antes da estreia da nova temporada de seu podcast, a apresentadora foi internada no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ela recebeu o diagnóstico de hérnia de disco cervical, e teve que passar pelo procedimento cirúrgico emergencial para uma correção. Apesar do susto, Gimenez diz que o episódio trouxe uma reflexão.

"Momentos como esses servem para nos lembrar que temos que estar aqui e agora, vivendo intensamente e dando valor para algo que temos e sem dúvidas, é uma das coisas mais valiosas da vida: a nossa saúde em dia."

Agora, passando pela recuperação, ela afirma estar recebendo muito carinho dos fãs, que conseguiram mostrar um lado bom de todo o processo, e foca na nova temporada de seu podcast. "O saldo positivo de estar vivendo algo delicado, um perrengue, é que a gente consegue fazer uma limpa e separar quem está de fato com a gente de quem diz que está."

Quanto à esfera profissional, Gimenez estreou a nova temporada do Bagaceira Chique. O primeiro episódio recebeu Marcelo de Carvalho (63), seu ex-marido, como entrevistado e garantiu muitas risadas para o público. Além disso, o programa passou por uma mudança no cenário e promete entregar diversão e novos conhecimentos para os espectadores.

"Podemos esperar entrevistados que trarão aprendizados para quem está assistindo, mas claro, sempre com muita leveza e humor. Sem necessariamente ser uma pessoa famosa, mas alguém que tenha algo enriquecedor para compartilhar", acrescenta Gimenez, que assegura: "Agora terei toda a fase de recuperação e logo estarei 100%, pronta para curtir minha vida com intensidade. Quando eu voltar, me aguardem pois serei cada vez mais inimiga do fim [risos]."

O programa, que já recebeu nomes como Roberto Justus (67), Tata Estaniecki (31) e MC Daniel (26), trás novos episódios semanalmente, todas as quintas-feiras, às 19h. As entrevistas podem ser assistidas em plataformas como YouTube, Deezer e Google Podcasts, além das redes sociais oficiais do Bagaceira Chique.

